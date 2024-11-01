Как переустановить Macbook и не потерять все данные: полезные советы

Переустановка операционной системы может быть полезным решением множества проблем, с которыми вы можете столкнуться на своем Macbook. Однако люди часто не решаются переустанавливать macOS из-за страха потери данных или сложностей.
О том, как можно переустановить macOS с помощью встроенного инструмента без потери данных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers, который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.
Режим восстановления macOS - это встроенный инструмент в macOS, предназначенный для решения различных проблем с системой. Он особенно полезен в ситуациях, когда ваш Mac не может нормально загрузиться, поскольку режим восстановления хранится отдельно от основного диска macOS на скрытом томе под названием macOS Base System. Это означает, что он может работать даже тогда, когда основная операционная система не функционирует.
В macOS Recovery доступно несколько различных инструментов, включая опцию восстановления Time Machine и приложение Disk Utility. Однако вам понадобится функция переустановки операционной системы, которая позволяет установить вашу версию macOS и применить любые доступные обновления - и все это без потери данных.
Таким образом, этот инструмент может иметь решающее значение для решения проблем, с которыми вы можете столкнуться на уровне ОС, без потери данных.
Хотя этот метод и предлагает способ переустановки macOS без потери данных, это не идеальное решение. Каждый раз, когда применяется обновление или модернизация системы, существует вероятность потери данных. Если вы можете создать резервную копию перед переустановкой macOS, то настоятельно рекомендуется это сделать.
Следующие шаги объяснят, как использовать macOS Recovery для переустановки macOS без потери данных. Действия для доступа к macOS Recovery будут различаться в зависимости от того, используете ли вы Mac с чипом Intel или Apple Silicon. Чтобы проверить, выполните следующие действия:
Здесь вы увидите чип Apple или Intel, а также другие характеристики, относящиеся к вашему Mac. Имея эту информацию, выполните следующие шаги, относящиеся к вашей системе.
Для переустановки macOS вам понадобится сетевое подключение. Если вы планируете использовать Wi-Fi, вам необходимо вручную подключиться к предпочитаемой сети. Поскольку раздел восстановления macOS отделен от вашего обычного тома macOS, ваши известные сети не будут здесь сохранены.
Для запуска macOS Recovery на компьютерах Mac с процессорами Intel выполните следующие действия:
Как запустить восстановление macOS (фото: XDA Developers)
Как запустить macOS Recovery на компьютерах Mac с Apple Silicon (фото: XDA Developers)
После входа в режим восстановления macOS пришло время переустановить версию macOS.
Как переустановить macOS в среде восстановления macOS (фото: XDA Developers)
Восстановление macOS следует использовать в качестве последней попытки после того, как типичные методы устранения неполадок были исчерпаны. Перед тем как предпринять этот шаг, рекомендуется обратиться в службу поддержки Apple и узнать, смогут ли они помочь решить вашу проблему.
Однако для довольно быстрого и эффективного исправления переустановка macOS - отличный способ преодолеть проблемы на вашем Mac без потери данных.
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