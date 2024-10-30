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Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)

Середа 30 жовтня 2024 18:15
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Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото) Apple оновлює базовий 14-дюймовий MacBook Pro (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple представила оновлений MacBook Pro, який працює на новій лінійці процесорів M4 - M4, M4 Pro та M4 Max, що забезпечують безпрецедентну продуктивність та підтримку Apple Intelligence.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Apple Newsroom, який є прес-службою компанії Apple.

Характеристики MacBook Pro

MacBook Pro доступний у 14- та 16-дюймових моделях, причому 14-дюймова версія з базовим чіпом M4 представлена за ціною від 1 599 доларів. Вона оснащена трьома портами Thunderbolt 4 і 16 ГБ оперативної пам'яті, а також новим дисплеєм Liquid Retina XDR з яскравістю до 1000 ніт для контенту SDR і покращеною камерою Center Stage.

Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)

Новий MacBook Pro змінився завдяки технології Apple Intelligence (фото: Apple Newsroom)

Моделі з процесорами M4 Pro та M4 Max призначені для професіоналів та підтримують Thunderbolt 5, що забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с та можливість підключення більш потужних периферійних пристроїв.

Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)

MacBook Pro дозволяє користувачам працювати і творити, де б вони не знаходилися (фото: Apple Newsroom)

Чіпи M4 Pro та M4 Max виконані за 3-нанометровою технологією другого покоління, мають більш високу однопоточну та багатопоточну продуктивність та підтримують швидшу уніфіковану пам'ять. Ці чіпи чудово підходять для складних завдань, таких як рендеринг 3D-моделей, редагування відео та машинне навчання.

MacBook Pro також має ряд унікальних функцій, включаючи опцію дисплея з нанотекстурою, яка знижує відблиски та покращує видимість при яскравому освітленні.

Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)

Новий MacBook Pro з процесором M4 Pro прискорює різні робочі процеси, такі як проектування конструкцій, моделювання даних та багато іншого (фото: Apple Newsroom)

Нова 12-мегапіксельна камера Center Stage забезпечує більш якісне зображення під час відеодзвінків, автоматично фокусуючись на користувачеві та підтримуючи функцію Desk View.

Всі моделі оснащені системою шести динаміків з підтримкою просторового звучання і студійними мікрофонами, забезпечуючи відмінну якість звуку.

Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)

MacBook Pro оснащений новою 12-мегапіксельною камерою Center Stage, яка дозволяє користувачеві залишатися в центрі кадру, а також підтримує функцію Desk View (фото: Apple Newsroom)

Нові функції штучного інтелекту

Apple Intelligence відкриває нові можливості для користувачів Mac. Ця інтелектуальна система поєднує можливості генеративних моделей з високою конфіденційністю та дозволяє покращувати тексти, переписувати та редагувати їх прямо в macOS. Також інтеграція з ChatGPT робить доступ до потужних моделей OpenAI легким та зручним.

macOS Sequoia, що супроводжує нову лінійку, додає функціональні оновлення для Safari, новий режим роботи з вікнами та покращену інтеграцію з iPhone, пропонуючи користувачам максимум можливостей.

Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)

За допомогою абсолютно нових інструментів користувачі можуть переписувати, коригувати чи резюмувати все, від щоденних листів до важливих проектів (фото: Apple Newsroom)

Вартість MacBook Pro

Новинки доступні для замовлення з сьогоднішнього дня і надійдуть у продаж з 8 листопада. Вартість 14-дюймової моделі починається від 1 599 доларів, а 16-дюймової - від 2 499 доларів. З доступних кольорів - чорний та сріблястий.

Нагадаємо, що Apple випустила оновлений Mac Mini у новому дизайні вперше за 14 років.

А ще ми писали, що Apple представила новий iMac з чіпом M4, покращеною камерою та Apple Intelligence.

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