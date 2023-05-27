Як перевірити свіжість м'яса, не відходячи від вітрини: дієві поради

Сьогодні на вітринах в супермаркетах дуже багато різноманітного м'яса:курятини, яловичини, свинини тощо. Причому знайти можна як на будь-який смак, так і на будь-який гаманець. Проте дорого не завжди означає якісно, а дешево - шкідливо.
Про те, як перевірити свіжість м'яса, пише популярне французьке видання Sante Plus.
Один із найкращих спочерез
Стисніть його поверхню кінчиками пальців, потім відразу ж приберіть їх. Негайно подивіться на м'ясо: якщо ви помітите, що м'ясо відразу повертається на місце, значить, воно дуже свіже.
Саме це означає, що рівень води в продукті хороший і м'ясо готове до вживання.
Якщо ви помітите, що ця частина залишається нерухомою під дією тиску і не повертається до своєї первісної форми, значить, цей шматок м'яса вже недостатньо свіжий. Краще вибрати інше.
Великою перевагою цього швидкого тесту є те, що ви можете доторкнутися до м'яса, не знімаючи упаковки.
У нього буде неприємний і своєрідний смак.
термін придатності.
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