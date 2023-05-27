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Як перевірити свіжість м'яса, не відходячи від вітрини: дієві поради

Як перевірити свіжість м'яса не відходячи від вітрини (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Сьогодні на вітринах в супермаркетах дуже багато різноманітного м'яса:курятини, яловичини, свинини тощо. Причому знайти можна як на будь-який смак, так і на будь-який гаманець. Проте дорого не завжди означає якісно, а дешево - шкідливо.

Про те, як перевірити свіжість м'яса, пише популярне французьке видання Sante Plus.

Міні-тест

Один із найкращих спочерез

Стисніть його поверхню кінчиками пальців, потім відразу ж приберіть їх. Негайно подивіться на м'ясо: якщо ви помітите, що м'ясо відразу повертається на місце, значить, воно дуже свіже.

Саме це означає, що рівень води в продукті хороший і м'ясо готове до вживання.

Якщо ви помітите, що ця частина залишається нерухомою під дією тиску і не повертається до своєї первісної форми, значить, цей шматок м'яса вже недостатньо свіжий. Краще вибрати інше.

Великою перевагою цього швидкого тесту є те, що ви можете доторкнутися до м'яса, не знімаючи упаковки.

У нього буде неприємний і своєрідний смак.

Термін придатності

термін придатності.

Раніше ми розповідали, як обрати безпечні м'ясні консерви в магазині, щоб не отруїтися.

Також ми писали, як вибрати смачну полуницю "без хімії" та нітратів.

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