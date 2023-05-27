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Как проверить свежесть мяса, не отходя от витрины: действенные советы

Как проверить свежесть мяса не отходя от витрины (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Сегодня на витринах в супермаркетах очень много разнообразного мяса: курятины, говядины, свинины и т. д. Причем найти можно как на любой вкус, так и любой кошелек. Однако дорого не всегда означает качественно, а дешево - вредно.

О том, как проверить свежесть мяса, пишет популярное французское издание Sante Plus.

Мини-тест

Один из лучших через

Сожмите его поверхность кончиками пальцев, затем сразу же уберите их. Немедленно посмотрите на мясо: если вы заметите, что мясо сразу возвращается на место, значит оно очень свежее.

Именно это означает, что уровень воды в продукте хороший и мясо готово к употреблению.

Если вы заметите, что эта часть остается неподвижной под действием давления и не возвращается к своей первоначальной форме, значит этот кусок мяса уже недостаточно свежий. Лучше выбрать другое.

Большим преимуществом этого быстрого теста есть то, что вы можете прикоснуться к мясу, не снимая упаковки.

У него будет неприятный и своеобразный вкус.

Срок годности

срок годности.

Раньше мы рассказывали, как выбрать безопасные мясные консервы в магазине , чтобы не отравиться.

Также мы писали, как выбрать вкусную клубнику без химии и нитратов.

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