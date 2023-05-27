Как проверить свежесть мяса, не отходя от витрины: действенные советы

Мини-тест

Один из лучших через

Сожмите его поверхность кончиками пальцев, затем сразу же уберите их. Немедленно посмотрите на мясо: если вы заметите, что мясо сразу возвращается на место, значит оно очень свежее.

Именно это означает, что уровень воды в продукте хороший и мясо готово к употреблению.

Если вы заметите, что эта часть остается неподвижной под действием давления и не возвращается к своей первоначальной форме, значит этот кусок мяса уже недостаточно свежий. Лучше выбрать другое.

Большим преимуществом этого быстрого теста есть то, что вы можете прикоснуться к мясу, не снимая упаковки.

У него будет неприятный и своеобразный вкус.

Срок годности

срок годности.