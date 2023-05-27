Как проверить свежесть мяса, не отходя от витрины: действенные советы

Сегодня на витринах в супермаркетах очень много разнообразного мяса: курятины, говядины, свинины и т. д. Причем найти можно как на любой вкус, так и любой кошелек. Однако дорого не всегда означает качественно, а дешево - вредно.
О том, как проверить свежесть мяса, пишет популярное французское издание Sante Plus.
Один из лучших через
Сожмите его поверхность кончиками пальцев, затем сразу же уберите их. Немедленно посмотрите на мясо: если вы заметите, что мясо сразу возвращается на место, значит оно очень свежее.
Именно это означает, что уровень воды в продукте хороший и мясо готово к употреблению.
Если вы заметите, что эта часть остается неподвижной под действием давления и не возвращается к своей первоначальной форме, значит этот кусок мяса уже недостаточно свежий. Лучше выбрать другое.
Большим преимуществом этого быстрого теста есть то, что вы можете прикоснуться к мясу, не снимая упаковки.
У него будет неприятный и своеобразный вкус.
срок годности.
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