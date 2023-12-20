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Як перевірити щитовидку за допомогою градусника: дієвий спосіб

Як перевірити щитоподібну залозу за допомогою градусника (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мало хто знає, але щоб перевірити свою щитовидку, потрібен лише градусник. Про такий спосіб було заявлено ще 50 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

Що відомо 

Ще 50 років тому вчений Брода Отто Барнс виявив, що температура тіла - відмінний індикатор того, як працює ваша щитовидна залоза.

Важливим нюансом є те, що температуру тіла потрібно міряти одразу після пробудження, ще у ліжку.

Зокрема, не нормальна температура вранці - перша ознака запального процесу у щитовидній залозі. Тому, якщо цей орган працює неправильно, то можуть виникнути проблеми.

Важливі деталі

Ось що потрібно робити:

  • підготуйте його заздалегідь, ще до відходу до сну. Ртуть на ньому повинна застигнути на позначці не вище 35 градусів
  • як тільки прокинетеся, відразу поміряйте температуру. Нехай він пробуде там довше, ніж звичайно - 10 хвилин
  • запишіть результат. Пам’ятайте, що він називається так: "ранкова базальна температура". Нормальний її діапазон: від 36,5° до 36,8°

Трактувати результати потрібно так:

  • якщо ваша температура - від 36,5 ° C до 36,8°, значить, зі щитовидною залозою все гаразд
  • якщо температура вранці нижче 36,5, отже, у вас гіпотиреоз. Це означає, що щитовидна залоза працює не так активно, як має. Ймовірно, саме тому ви відчуваєте симптоми хронічної втоми, депресії, часто страждаєте від застуди та проблем із пам’яттю та концентрацією
  • якщо ж ранкова базальна температура вище 36,8 ° C, значить, у вас гіпертиреоз. Це коли щитовидна залоза активує понад норму. Найімовірніше, в організмі є якийсь сильний запальний процес

Пам’ятайте, що для "чистоти" результатів потрібно повторити процедуру щонайменше тричі поспіль.

Нутриціолог зазначила, якщо весь цей час результат, який не підпадає під "норму", повторюватиметься, вам потрібно йти на консультацію до ендокринолога та з’ясовувати причини своїх проблем.

Раніше ми повідомляли, чи можна засмагати при проблемах зі щитовидкою.

Також ми писали, що не потрібно вірити цим міфам, якщо є проблеми з щитоподібною залозою.

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лікарінутриціолог