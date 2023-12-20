Як перевірити щитовидку за допомогою градусника: дієвий спосіб

Мало хто знає, але щоб перевірити свою щитовидку, потрібен лише градусник. Про такий спосіб було заявлено ще 50 років тому.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.
Ще 50 років тому вчений Брода Отто Барнс виявив, що температура тіла - відмінний індикатор того, як працює ваша щитовидна залоза.
Важливим нюансом є те, що температуру тіла потрібно міряти одразу після пробудження, ще у ліжку.
Зокрема, не нормальна температура вранці - перша ознака запального процесу у щитовидній залозі. Тому, якщо цей орган працює неправильно, то можуть виникнути проблеми.
Ось що потрібно робити:
Трактувати результати потрібно так:
Пам’ятайте, що для "чистоти" результатів потрібно повторити процедуру щонайменше тричі поспіль.
Нутриціолог зазначила, якщо весь цей час результат, який не підпадає під "норму", повторюватиметься, вам потрібно йти на консультацію до ендокринолога та з’ясовувати причини своїх проблем.
Раніше ми повідомляли, чи можна засмагати при проблемах зі щитовидкою.
Також ми писали, що не потрібно вірити цим міфам, якщо є проблеми з щитоподібною залозою.