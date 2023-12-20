Как проверить щитовидку с помощью градусника: действенный способ

Немногие знают, но чтобы проверить свою щитовидку, нужен только градусник. Об этом способе было заявлено еще 50 лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.
Еще 50 лет назад ученый Брода Отто Барнс обнаружил, что температура тела - отличный индикатор того, как работает ваша щитовидная железа.
Важным нюансом является то, что температуру тела нужно мерить сразу после пробуждения еще в постели.
В частности, не нормальная температура утром - первый признак воспалительного процесса в щитовидной железе. Поэтому если этот орган работает неправильно, то могут возникнуть проблемы.
Вот что нужно делать:
Трактовать результаты нужно так:
Помните, что для "чистоты" результатов нужно повторить процедуру не менее трех раз подряд.
Нутрициолог отметила, если все это время результат не попадает под "норму", вам нужно идти на консультацию к эндокринологу и выяснять причины своих проблем.
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