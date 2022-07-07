Врачи развенчали один из мифов про щитовидку и запрет загорать на солнце

Часто говорят, что при проблемах со щитовидной железой нельзя загорать или вообще вредно находиться на солнце. Вроде бы, если есть узлы, то они могут стать злокачественными. А после удаления щитовидной железы из-за рака, на солнце вообще находиться нельзя.

Можно ли загорать (находиться на солнце), если есть проблемы со щитовидной железой рассказали врачи на странице "Медичний центр Доказові".

Запомните, само солнце невредно для щитовидной железы.

Но есть здоровые рекомендации по пребыванию на солнце. И это важно для всех людей, независимо от того, есть проблемы со щитовидной железой или нет.

Правила загара на солнце

Загорать можно утром примерно до 10.00-11.00 или вечером после 15.00-16.00.

Использовать солнцезащитный крем, зонтик, шляпу, очки. Проверяйте УФ индекс в интернете или смартфоне.

Не находиться под открытыми лучами с 10.00-11.00 до 15.00-16.00 (не только на пляже, на огороде или на прогулке в городе тоже). Это время может отличаться. Это зависит от местности, погоды, температуры на улице.

Пейте больше воды, принимайте прохладный душ после пляжа или прогулки.

Если выполнять эти рекомендации, состояние щитовидки не ухудшится. Также состояние вашей кожи не ухудшиться и вы не получите тепловой удар.

Кому все же опасно находиться на солнце

Очень опасно и вредно находиться на солнце в жару людям с некомпенсированным гипертиреозом (болезнью Грейвса).

Все остальные люди с заболеванием щитовидной железы должны соблюдать адекватные правила пребывания на солнце, равно как и люди без заболеваний щитовидной железы.