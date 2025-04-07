Як перевірити, хто має доступ до вашого Google-акаунта, і захистити особисті дані

Ваш Google-акаунт містить масу конфіденційної інформації - від листування до даних банківських карт. Іноді доступ до нього можуть отримати не тільки ви: сторонні сервіси, старі пристрої або навіть зловмисники.
Про те, як можна швидко перевірити і обмежити такий доступ, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Найшвидший спосіб перевірити - перейти безпосередньо на google.com/devices.
В іншому випадку можна зробити це вручну:
Перегляньте список пристроїв, які увійшли у ваш акаунт. Якщо ви помітите незнайомий пристрій, натисніть на нього і виберіть кнопку "Вийти" у верхній частині екрана.
На Android або iOS:
У Google-акаунті основна загроза несанкціонованого доступу - це невідомі пристрої. Однак варто також звернути увагу на сторонні сервіси, прив'язані до вашого облікового запису.
Занедбані або застарілі додатки та сервіси можуть бути захоплені хакерами, які скористаються дозволами, наданими цим сервісам. З іншого боку, зламані та покинуті акаунти Google можуть бути повторно активовані зловмисниками для доступу до прив'язаних додатків і сервісів.
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