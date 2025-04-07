Як перевірити, хто має доступ до вашого Google-акаунта, і захистити особисті дані

На ПК

Найшвидший спосіб перевірити - перейти безпосередньо на google.com/devices.

В іншому випадку можна зробити це вручну:

Відкрийте сторінку будь-якого сервісу Google (наприклад, Пошук, Gmail тощо)

Натисніть на значок профілю в правому верхньому кутку вікна браузера

Виберіть "Управління акаунтом Google"

Перейдіть у розділ "Безпека" на лівій панелі

Прокрутіть вниз до "Ваші пристрої"

Натисніть "Керувати всіма пристроями".

Перегляньте список пристроїв, які увійшли у ваш акаунт. Якщо ви помітите незнайомий пристрій, натисніть на нього і виберіть кнопку "Вийти" у верхній частині екрана.

Перевірте, хто має доступ до вашого Google-акаунта через ПК (фото: PCWorld)

У додатку Google

На Android або iOS:

Відкрийте додаток Google

Натисніть на значок профілю в правому верхньому кутку

Виберіть "Управління акаунтом Google"

Перейдіть у вкладку "Безпека"

Прокрутіть вниз до "Ваші пристрої"

Натисніть "Керувати всіма пристроями"

Перевірте список пристроїв, які увійшли у ваш акаунт. Якщо виявите незнайомий пристрій, натисніть на нього для отримання додаткової інформації

Щоб вийти з облікового запису на цьому пристрої, натисніть "Вийти" (кнопка розташована у верхній частині екрана).

Очистіть список прив'язаних додатків і сервісів

У Google-акаунті основна загроза несанкціонованого доступу - це невідомі пристрої. Однак варто також звернути увагу на сторонні сервіси, прив'язані до вашого облікового запису.

Занедбані або застарілі додатки та сервіси можуть бути захоплені хакерами, які скористаються дозволами, наданими цим сервісам. З іншого боку, зламані та покинуті акаунти Google можуть бути повторно активовані зловмисниками для доступу до прив'язаних додатків і сервісів.