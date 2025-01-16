Google Chrome тестує функцію, яка покладе край спливаючій рекламі: подробиці

Браузер Google Chrome тестує нову функцію під назвою PermissionsAI, яка покликана зробити настирливі спливаючі вікна, які запитують доступ до вашого місця розташування або дозвіл на надсилання повідомлень, набагато менш помітними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання TechRadar , присвячене технологіям.

Як працюватиме нова функція

Інструмент використовує "Сервіс прогнозування дозволів" Google і Gemini Nano v2, щоб передбачити, чи надасть користувач доступ до запитуваного веб-сайтом. Якщо відповідь, найімовірніше, "ні", функція поміщає запит у менш нав'язливий інтерфейс, замість того щоб виводити його на передній план, як це відбувається зараз.

Ідея полягає в тому, щоб Chrome за допомогою ШІ зробив перегляд веб-сторінок приємнішим, непомітно обробляючи дрібні дратівливі чинники, які можуть накопичуватися в інтернеті. PermissionsAI аналізує ваші попередні взаємодії з аналогічними запитами, щоб спрогнозувати вашу відповідь.

Якщо ви з тих, хто машинально відхиляє кожне спливаюче вікно з повідомленням, PermissionsAI навіть не стане вас турбувати гучним, нав'язливим запитом. Замість цього він тихо запише запит у непомітному інтерфейсі, де ви зможете ознайомитися з ним пізніше.

PermissionsAI наразі тестується в Chrome Canary - експериментальній версії браузера - і поки що недоступний для широкої публіки. Він добре поєднується з інструментом безпеки "Безпечний перегляд", який захищає користувачів від шкідливих веб-сайтів і завантажень, а це означає, що помилкове припущення не завдасть шкоди вашому комп'ютеру.

Типовий приклад спливаючої реклами (фото: WordStream)

ШІ в браузері

Це черговий крок Google із впровадження ШІ в Chrome. Gemini тепер є частиною багатьох функцій браузера, допомагаючи організовувати відкриті вкладки, пропонуючи порівняння товарів і допомагаючи складати текст. PermissionsAI, однак, менш помітна, ніж інші функції, і може виявитися одним із найцінніших поліпшень просто тому, що усуває поширене роздратування.

Хоча концепція проста, деталі роботи PermissionsAI залишаються неясними. Google не розкриває, як саме його ШІ розраховує ймовірність того, що ви натиснете "Дозволити" або "Заборонити", але можна з упевненістю припустити, що система значною мірою спирається на машинне навчання.

Вивчаючи закономірності в поведінці користувачів, Chrome може скоротити кількість переривань і полегшити життя веб-розробникам, які чують скарги на те, що їхні спливаючі вікна дратують людей.

Варто задатися питанням, чи зможуть PermissionsAI та інші функції на базі Gemini знайти правильний баланс між корисністю і нав'язливістю. Хоча зменшення кількості спливаючих вікон подобається всім, прогнози на основі ШІ не бездоганні.

Що станеться, якщо PermissionsAI неправильно передбачить, що ви не захочете схвалити запит, і ви повністю пропустите важливе спливаюче вікно? Проте, якщо PermissionsAI зможе надійно відфільтровувати непотрібні запити, надаючи користувачам контроль над важливими рішеннями, він може стати однією з найбільш затребуваних функцій Chrome.