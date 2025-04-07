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Как проверить, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунту, и защитить личные данные

Проверьте, вошел ли кто-то еще в ваш аккаунт Google (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Ваш Google-аккаунт содержит массу конфиденциальной информации - от переписки до данных банковских карт. Иногда доступ к нему могут получить не только вы: сторонние сервисы, старые устройства или даже злоумышленники.

О том, как можно быстро проверить и ограничить такой доступ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

На ПК 

Самый быстрый способ проверить - перейти напрямую на google.com/devices

В противном случае можно сделать это вручную: 

  • Откройте страницу любого сервиса Google (например, Поиск, Gmail и т. д.) 
  • Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу окна браузера 
  • Выберите "Управление аккаунтом Google" 
  • Перейдите в раздел "Безопасность" на левой панели 
  • Прокрутите вниз до "Ваши устройства" 
  • Нажмите "Управлять всеми устройствами". 

Просмотрите список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если вы заметите незнакомое устройство, нажмите на него и выберите кнопку "Выйти" в верхней части экрана. 

Проверьте, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунт через ПК (фото: PCWorld)

В приложении Google 

На Android или iOS: 

  • Откройте приложение Google 
  • Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу 
  • Выберите "Управление аккаунтом Google" 
  • Перейдите во вкладку "Безопасность" 
  • Прокрутите вниз до "Ваши устройства" 
  • Нажмите "Управлять всеми устройствами" 
  • Проверьте список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если обнаружите незнакомое устройство, нажмите на него для получения дополнительной информации
  • Чтобы выйти из аккаунта на этом устройстве, нажмите "Выйти" (кнопка находится в верхней части экрана). 

Очистите список привязанных приложений и сервисов 

В Google-аккаунте основная угроза несанкционированного доступа - это неизвестные устройства. Однако стоит также обратить внимание на сторонние сервисы, привязанные к вашему аккаунту. 

Заброшенные или устаревшие приложения и сервисы могут быть захвачены хакерами, которые воспользуются разрешениями, предоставленными этим сервисам. С другой стороны, взломанные и брошенные аккаунты Google могут быть повторно активированы злоумышленниками для доступа к привязанным приложениям и сервисам. 

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