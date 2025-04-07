Как проверить, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунту, и защитить личные данные

На ПК

Самый быстрый способ проверить - перейти напрямую на google.com/devices.

В противном случае можно сделать это вручную:

Откройте страницу любого сервиса Google (например, Поиск, Gmail и т. д.)

Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу окна браузера

Выберите "Управление аккаунтом Google"

Перейдите в раздел "Безопасность" на левой панели

Прокрутите вниз до "Ваши устройства"

Нажмите "Управлять всеми устройствами".

Просмотрите список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если вы заметите незнакомое устройство, нажмите на него и выберите кнопку "Выйти" в верхней части экрана.

Проверьте, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунт через ПК (фото: PCWorld)

В приложении Google

На Android или iOS:

Откройте приложение Google

Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу

Выберите "Управление аккаунтом Google"

Перейдите во вкладку "Безопасность"

Прокрутите вниз до "Ваши устройства"

Нажмите "Управлять всеми устройствами"

Проверьте список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если обнаружите незнакомое устройство, нажмите на него для получения дополнительной информации

Чтобы выйти из аккаунта на этом устройстве, нажмите "Выйти" (кнопка находится в верхней части экрана).

Очистите список привязанных приложений и сервисов

В Google-аккаунте основная угроза несанкционированного доступа - это неизвестные устройства. Однако стоит также обратить внимание на сторонние сервисы, привязанные к вашему аккаунту.

Заброшенные или устаревшие приложения и сервисы могут быть захвачены хакерами, которые воспользуются разрешениями, предоставленными этим сервисам. С другой стороны, взломанные и брошенные аккаунты Google могут быть повторно активированы злоумышленниками для доступа к привязанным приложениям и сервисам.