Как проверить, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунту, и защитить личные данные

Ваш Google-аккаунт содержит массу конфиденциальной информации - от переписки до данных банковских карт. Иногда доступ к нему могут получить не только вы: сторонние сервисы, старые устройства или даже злоумышленники.
О том, как можно быстро проверить и ограничить такой доступ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Самый быстрый способ проверить - перейти напрямую на google.com/devices.
В противном случае можно сделать это вручную:
Просмотрите список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если вы заметите незнакомое устройство, нажмите на него и выберите кнопку "Выйти" в верхней части экрана.
На Android или iOS:
В Google-аккаунте основная угроза несанкционированного доступа - это неизвестные устройства. Однако стоит также обратить внимание на сторонние сервисы, привязанные к вашему аккаунту.
Заброшенные или устаревшие приложения и сервисы могут быть захвачены хакерами, которые воспользуются разрешениями, предоставленными этим сервисам. С другой стороны, взломанные и брошенные аккаунты Google могут быть повторно активированы злоумышленниками для доступа к привязанным приложениям и сервисам.
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