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Як перевірити, чи призначена вам субсидія. Існує лише один спосіб

Понеділок 04 березня 2024 11:09
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Як перевірити, чи призначена вам субсидія. Існує лише один спосіб Як перевірити нарахування субсидії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В березні продовжується призначення субсидій в Україні на решту опалювального періоду, який триватиме до кінця квітня.

Як перевірити, чи призначили вам субсидію - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В підготовці матеріалу були використані дані з сайту ПФУ.

Як перевірити призначення субсидії

Отримати субсидію можуть родини з різним рівнем доходу. Пенсійний фонд враховує середній сумарний дохід сім'ї, майновий стан та інші показники для визначення права на допомогу.

Інформацію про призначення субсидії можна перевірити тільки на веб-порталі Пенсійного фонду України, якщо подані документи для отримання субсидії.

Отримувачі житлових субсидій та пільг можуть перевірити деталі щодо своєї допомоги в особистому кабінеті на порталі.

Розділи "Моя субсидія" та "Мої пільги" надають інформацію про місяць та рік останнього нарахування, суму, яка була нарахована, і загальні рішення щодо призначення чи непризначення допомоги від держави.

Наголошується, що два види допомоги не можна отримувати одночасно для одного домоволодіння.

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом вперше в історії незалежної України. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.

Як ми раніше писали, частина українців не отримає субсидії у 2024 році.

А ще ми повідомляли, які пенсіонери в Україні зможуть отримати 100% знижки на комуналку.

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