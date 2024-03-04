Як перевірити, чи призначена вам субсидія. Існує лише один спосіб
В березні продовжується призначення субсидій в Україні на решту опалювального періоду, який триватиме до кінця квітня.
Як перевірити, чи призначили вам субсидію - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В підготовці матеріалу були використані дані з сайту ПФУ.
Як перевірити призначення субсидії
Отримати субсидію можуть родини з різним рівнем доходу. Пенсійний фонд враховує середній сумарний дохід сім'ї, майновий стан та інші показники для визначення права на допомогу.
Інформацію про призначення субсидії можна перевірити тільки на веб-порталі Пенсійного фонду України, якщо подані документи для отримання субсидії.
Отримувачі житлових субсидій та пільг можуть перевірити деталі щодо своєї допомоги в особистому кабінеті на порталі.
Розділи "Моя субсидія" та "Мої пільги" надають інформацію про місяць та рік останнього нарахування, суму, яка була нарахована, і загальні рішення щодо призначення чи непризначення допомоги від держави.
Наголошується, що два види допомоги не можна отримувати одночасно для одного домоволодіння.
Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом вперше в історії незалежної України. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.
Як ми раніше писали, частина українців не отримає субсидії у 2024 році.
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