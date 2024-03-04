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Как проверить, назначена ли вам субсидия. Существует только один способ

Понедельник 04 марта 2024 11:09
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Как проверить, назначена ли вам субсидия. Существует только один способ Как проверить начисление субсидии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В марте продолжается назначение субсидий в Украине на оставшийся отопительный период, который продлится до конца апреля.

Как проверить, назначили ли вам субсидию - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала были использованы данные с сайта ПФУ.

Как проверить назначение субсидии

Получить субсидию могут семьи с разным уровнем дохода. Пенсионный фонд учитывает средний суммарный доход семьи, имущественное положение и другие показатели для определения права на пособие.

Информацию о назначении субсидии можно проверить только на веб-портале Пенсионного фонда Украины, если представлены документы для получения субсидии.

Получатели жилищных субсидий и льгот могут проверить детали своей помощи в личном кабинете на портале.

Разделы "Моя субсидия" и "Мои льготы" предоставляют информацию о месяце и году последнего начисления, сумме, которая была начислена, и общие решения о назначении или неназначении помощи от государства.

Отмечается, что два вида пособия нельзя получать одновременно для одного домовладения.

Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий, созданный Правительством впервые в истории независимой Украины. Он позволяет эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета в помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и улучшить эффективность программы жилищных субсидий.

Как мы писали ранее,часть украинцев не получит субсидии в 2024 году.

А мы сообщали, какие пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидки на коммуналку.

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