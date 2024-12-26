Як перевірити, чи працює ваш ПК на повну потужність: секрет, про який ви не знали

Як перевірити індекс продуктивності Windows за допомогою PowerShell

Індекс продуктивності Windows (Windows Experience Index, WEI) - це система оцінювання, яка аналізує продуктивність вашого комп'ютера на основі різних апаратних компонентів, таких як процесор, оперативна пам'ять, відеокарта і жорсткий диск.

Хоча в новіших версіях Windows ця система більше не використовується активно, ви все одно можете дізнатися показники продуктивності системи через PowerShell. Ось як це зробити:

Натисніть поєднання клавіш Windows + S, щоб відкрити меню пошуку

Введіть PowerShell у рядок пошуку та виберіть "Запуск від імені адміністратора"

Підтвердіть дію, натиснувши "Так", коли з'явиться запит контролю облікових записів (UAC)

У консолі введіть таку команду і натисніть Enter:

Get-CimInstance Win32_WinSat

PowerShell відобразить показники WEI та іншу пов'язану інформацію.

Індекс продуктивності Windows (фото: MakeUseOf)

Що означає індекс продуктивності Windows

Індекс продуктивності Windows (Windows Experience Index, WEI) оцінює загальну продуктивність вашого ПК, використовуючи показник WinSPRLevel. Цей показник ґрунтується на індивідуальних оцінках апаратних компонентів, включно з процесором, оперативною пам'яттю, відеокартою та основним жорстким диском.

Чим вища оцінка WEI, тим краще ваш комп'ютер справляється з ресурсномісткими завданнями, такими як ігри, відеомонтаж або одночасна робота з кількома програмами. Наприклад, якщо у вас висока оцінка графічної продуктивності, ваша система, найімовірніше, забезпечить більш плавне відображення графіки в іграх та інших графічно насичених додатках.

Однак варто пам'ятати, що індекс WEI - це лише один із показників загальної продуктивності ПК. Інші аспекти, такі як оптимізація програмного забезпечення, обслуговування системи та характер виконуваних завдань, також відіграють важливу роль.

Індекс WEI дає змогу отримати докладне уявлення про продуктивність апаратних компонентів вашого комп'ютера і перевірити, чи відповідають вони вашим потребам.

Однак, якщо вам потрібні більш просунуті метрики продуктивності або діагностика, рекомендується використовувати сторонні інструменти аналізу системи або програми для тестування продуктивності на Windows.