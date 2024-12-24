Бережіть зір. Як знизити навантаження на очі під час роботи з Windows: ефективне налаштування

У наш час тривале використання комп'ютера неминуче, але воно також призводить до напруження очей і втоми. На щастя, у Windows є вбудована функція, яка допомагає впоратися з цією проблемою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Що таке нічне світло?

Нічне світло - це функція в Windows 10 і 11, призначена для зменшення кількості синього світла, що випромінюється екраном. Синє світло корисне протягом дня, але ввечері воно може викликати напругу очей і порушувати цикл сну.

Щоб увімкнути нічне світло, відкрийте "Налаштування", виберіть "Система" в лівій панелі, а потім натисніть "Екран" у правій секції. У розділі "Яскравість і колір" увімкніть або вимкніть нічне світло за допомогою перемикача. Ви також можете клікнути на цей пункт, щоб налаштувати параметри на свій розсуд.

Функція дає змогу налаштувати розклад, щоб нічне світло автоматично вмикалося та вимикалося в певний час, наприклад, із заходу до сходу сонця. Також можна регулювати інтенсивність теплого кольору, роблячи його більш м'яким або насиченим.

Теплі відтінки краще знімають напругу очей, але експериментуйте, щоб знайти комфортний для себе рівень.

Налаштування нічного світла допомагає значно знизити вплив синього світла, зменшити втому очей і підвищити комфорт під час тривалої роботи за комп'ютером.

Як працює нічне світло?

Високі колірні температури випромінюють більше синього світла і здаються холодними, як денне світло. Низькі колірні температури випромінюють менше синього світла і здаються теплішими, як світло свічки. Нічне світло працює, регулюючи колірну температуру екрана в бік більш теплих відтінків, які менш стомлюють очі і менше впливають на ваш сон.

Функція нічного світла зсуває колірну температуру екрана до нижньої частини спектра (червоний), зменшуючи кількість випромінюваного синього світла. Це створює більш спокійне і комфортне сприйняття зображення. Windows застосовує колірний фільтр, який ефективно "блокує" частину синього світла.

Операційна система досягає цього завдяки маніпуляції значеннями RGB (червоний, зелений, синій) для відображуваних пікселів - знижуючи інтенсивність синього компонента і трохи збільшуючи червоний, щоб досягти більш теплого відтінку.

Ця функція особливо корисна під час роботи за комп'ютером увечері або вночі. Теплі кольори менш стомлюючі для очей, особливо за слабкого освітлення. Крім того, синє світло може пригнічувати вироблення мелатоніну - гормону, що регулює сон. Нічне світло допомагає мінімізувати цей вплив.

Важливо зазначити, що нічне світло не повністю усуває синє світло, але знижує його інтенсивність до рівня, який комфортніший для очей, особливо у вечірній час.

Як увімкнути функцію Нічне світло (фото: MakeUseOf)