Как проверить, работает ли ваш ПК на полную мощность: секрет, о котором вы не знали

Как проверить индекс производительности Windows с помощью PowerShell

Индекс производительности Windows (Windows Experience Index, WEI) - это система оценки, которая анализирует производительность вашего компьютера на основе различных аппаратных компонентов, таких как процессор, оперативная память, видеокарта и жесткий диск.

Хотя в более новых версиях Windows эта система больше не используется активно, вы все равно можете узнать показатели производительности системы через PowerShell. Вот как это сделать:

Нажмите сочетание клавиш Windows + S, чтобы открыть меню поиска

Введите PowerShell в строку поиска и выберите “Запуск от имени администратора”

Подтвердите действие, нажав “Да”, когда появится запрос контроля учетных записей (UAC)

В консоли введите следующую команду и нажмите Enter:

Get-CimInstance Win32_WinSat

PowerShell отобразит показатели WEI и другую связанную информацию.

Индекс производительности Windows (фото: MakeUseOf)

Что означает индекс производительности Windows

Индекс производительности Windows (Windows Experience Index, WEI) оценивает общую производительность вашего ПК, используя показатель WinSPRLevel. Этот показатель основывается на индивидуальных оценках аппаратных компонентов, включая процессор, оперативную память, видеокарту и основной жесткий диск.

Чем выше оценка WEI, тем лучше ваш компьютер справляется с ресурсоемкими задачами, такими как игры, видеомонтаж или одновременная работа с несколькими программами. Например, если у вас высокая оценка графической производительности, ваша система, скорее всего, обеспечит более плавное отображение графики в играх и других графически насыщенных приложениях.

Однако стоит помнить, что индекс WEI - это лишь один из показателей общей производительности ПК. Другие аспекты, такие как оптимизация программного обеспечения, обслуживание системы и характер выполняемых задач, также играют важную роль.

Индекс WEI позволяет получить подробное представление о производительности аппаратных компонентов вашего компьютера и проверить, соответствуют ли они вашим потребностям.

Однако, если вам нужны более продвинутые метрики производительности или диагностика, рекомендуется использовать сторонние инструменты анализа системы или программы для тестирования производительности на Windows.