Как проверить, работает ли ваш ПК на полную мощность: секрет, о котором вы не знали

Если вы хотите узнать, насколько хорошо работает ваш ПК с Windows, индекс производительности Windows (Windows Experience Index, WEI) может помочь. Он оценивает различные аппаратные компоненты и присваивает им баллы по шкале от 1,0 до 9,9.
О том, как запустить этот инструмент и что означают его разные оценки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Индекс производительности Windows (Windows Experience Index, WEI) - это система оценки, которая анализирует производительность вашего компьютера на основе различных аппаратных компонентов, таких как процессор, оперативная память, видеокарта и жесткий диск.
Хотя в более новых версиях Windows эта система больше не используется активно, вы все равно можете узнать показатели производительности системы через PowerShell. Вот как это сделать:
Get-CimInstance Win32_WinSat
PowerShell отобразит показатели WEI и другую связанную информацию.
Индекс производительности Windows (фото: MakeUseOf)
Индекс производительности Windows (Windows Experience Index, WEI) оценивает общую производительность вашего ПК, используя показатель WinSPRLevel. Этот показатель основывается на индивидуальных оценках аппаратных компонентов, включая процессор, оперативную память, видеокарту и основной жесткий диск.
Чем выше оценка WEI, тем лучше ваш компьютер справляется с ресурсоемкими задачами, такими как игры, видеомонтаж или одновременная работа с несколькими программами. Например, если у вас высокая оценка графической производительности, ваша система, скорее всего, обеспечит более плавное отображение графики в играх и других графически насыщенных приложениях.
Однако стоит помнить, что индекс WEI - это лишь один из показателей общей производительности ПК. Другие аспекты, такие как оптимизация программного обеспечения, обслуживание системы и характер выполняемых задач, также играют важную роль.
Индекс WEI позволяет получить подробное представление о производительности аппаратных компонентов вашего компьютера и проверить, соответствуют ли они вашим потребностям.
Однако, если вам нужны более продвинутые метрики производительности или диагностика, рекомендуется использовать сторонние инструменты анализа системы или программы для тестирования производительности на Windows.
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