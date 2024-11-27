Як перетворити сімейну вечерю на терапію і чому це важливо

За словами експертки, щоб перетворити вечір на терапію, необхідно створити атмосферу підтримки та уваги до кожного члена родини.

"Це означає, що під час вечері важливо поїсти у гармонії, зосередившись на їжі, а потім вислухати один одного, обговорювати події дня і навіть просто сміятися разом. Ідеально, коли кожен може поділитися своїми переживаннями без осуду", - говорить Вероніка.

Чекалюк також наголошує: важливо, щоб їжа була приготовлена з любов’ю та турботою.

"Сама вечеря - це можливість для спільного переживання важливих моментів у житті кожного члена родини, це цінно", - додає вона.

Додамо, що сімейна вечеря - це не просто прийом їжі, а важлива інвестиція в майбутнє вашої сім'ї. Приділяючи час спільним трапезам, ви зміцните родинні зв’язки, покращите емоційне здоров'я та створите незабутні спогади.

У книзі "Їжа як комунікація" Вероніка також радить не боятися змінювати традиційні рецепти, адже нові страви можуть стати не тільки смачними, але й чудовими приводами для комунікації в родині.

Зазначимо, що у своїх книгах Чекалюк досліджує глибокий зв'язок між їжею та нашими емоціями, культурними кодами та соціальними взаємодіями. Авторка розкриває, як через вибір продуктів, приготування страв та спосіб подачі ми передаємо інформацію про себе та свої почуття.

Також фахівчиня на сторінках своїх книг пропонує практичні поради, як використовувати мову їжі для побудови міцних відносин з оточенням, ділиться секретами успішних переговорів, ділових обідів, романтичних вечерь тощо.

Книгу "Їжа як комунікація" можна придбати в Україні і закордоном (фото надане авторкою)