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Як реагувати батькам, якщо дитину сварить чужа людина: коли треба захистити, а коли ні?

Вівторок 19 листопада 2024 09:27
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Як реагувати батькам, якщо дитину сварить чужа людина: коли треба захистити, а коли ні? Як батьки мають реагувати на те, що дитину сварить чужа людина (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ситуації, коли інша людина починає сварити або робить зауваження вашій дитині - трапляються часто. Це може бути стороння людина або хтось з ваших знайомих. Як реагувати на таке та чи завжди потрібно вставати на захист?

Як батькам реагувати, якщо дитину сварить інша людина, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha mama.

Психологи вважають, що якщо хтось зробив вашій дитині доречне і справедливе зауваження, шанобливо і спокійно, а ви погоджуєтеся з його змістом, то це не має викликати проблем. І навіть може стати корисним для дитини.

Тобто, дозволити робити зауваження дитині або навіть посварити її - можна. І не одразу потрібно кидатися на захист свого "пташеняти".

Але якщо дорослий (не важливо, знайомий або незнайомий), починає на дитину кричати, принижувати її, прилюдно соромити, говорити образливі слова до дитини й тим більше фізично на неї впливати - батьки обов'язково мають втрутитися і встати негайно на захист дитини.

Можна сказати так:

  • Я не дозволяю вам так розмовляти з моєю дитиною
  • Припиніть так розмовляти з моєю дитиною
  • Відійдіть від моєї дитини та не чіпайте її
  • Я нікому не дозволяю говорити з моєю дитиною в такому тоні

Дітям дуже важливо відчувати, що ні тато, ні мама, нізащо не дадуть її образити, а зможуть за них заступитися та захистити.

Коли батьки не діють і просто стоять поруч, розгублені й не знають, як діяти - дитина почувається дуже беззахисно і може це сприйняти як зраду від батьків.

Крім того, за словами психологів, після такого досвіду, дитина у майбутньому так само не зможе захищати себе і буде розгублена в критичній ситуації. Вона може навіть вважати, що інша людина справедливо її принижує і тому не пробувати відстоювати свої права.

Раніше ми писали про те, як навчити дитину мати та відстоювати власну думку.

А ще розповідали про те, які 10 простих речей дуже важливі для вашої дитини.

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