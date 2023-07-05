Як переселенці можуть отримати безкоштовне житло: покрокова інструкція

Кому надається безкоштовне житло

Таке житло надається у порядку чергу та за його наявності. Першочерговим правом на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають:

багатодітні сім’ї

сім’ї з дітьми

вагітні жінки

особи, які втратили працездатність

особи пенсійного віку з-поміж тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Як встати на облік для отримання житла

Потрібно звернутися:

До центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

До органу місцевого самоврядування

До військово-цивільної адміністрації за місцем обліку ВПО

Далі потрібно ВПО має подати заяву до уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

До заяви треба додати:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності)

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо)

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України)

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї

Що ще треба знати

Уповноважений орган, до якого звертаються ВПО з заявою про взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, мають надати опис документів, у якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, з підписом посадової особи, яка їх прийняла.

Далі посадова особа здійснює реєстрацію заяв внутрішньо переміщених осіб, які потребують житлових приміщень з фонду. На кожну ВПО або сім'ю, яка потребує житло, заводиться облікова справа, якій присвоюється номер та здійснюється її ідентифікація.

Рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового житла або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом протягом одного робочого дня після подання заяви.

У разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для надання в тимчасове користування, відповідний уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня надходження такого житла зобов'язаний прийняти рішення про надання житла переселенцям.