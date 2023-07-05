Як переселенці можуть отримати безкоштовне житло: покрокова інструкція

Вимушені переселенці, які мають документи ВПО, можуть стати на облік для надання тимчасового безкоштовного житла. У першу чергу таке житло буде надаватися малозабезпеченим людям, сім'ям з дітьми та тим, в кого житло повністю зруйновано внаслідок збройної агресії РФ.
Покроковий алгоритм для реєстрації на чергу, розповіли юристи БФ "Право на захист" у Telegram.
Таке житло надається у порядку чергу та за його наявності. Першочерговим правом на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають:
Потрібно звернутися:
Далі потрібно ВПО має подати заяву до уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.
До заяви треба додати:
Уповноважений орган, до якого звертаються ВПО з заявою про взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, мають надати опис документів, у якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, з підписом посадової особи, яка їх прийняла.
Далі посадова особа здійснює реєстрацію заяв внутрішньо переміщених осіб, які потребують житлових приміщень з фонду. На кожну ВПО або сім'ю, яка потребує житло, заводиться облікова справа, якій присвоюється номер та здійснюється її ідентифікація.
Рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового житла або про відмову у взятті на такий облік приймається уповноваженим органом протягом одного робочого дня після подання заяви.
У разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для надання в тимчасове користування, відповідний уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня надходження такого житла зобов'язаний прийняти рішення про надання житла переселенцям.
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