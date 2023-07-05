Как переселенцы могут получить бесплатное жилье: пошаговая инструкция

Вынужденные переселенцы, имеющие документы ВПЛ, могут стать на учет для предоставления временного бесплатного жилья. В первую очередь такое жилье будет предоставляться малоимущим людям, семьям с детьми и тем, у кого жилье полностью разрушено в результате вооруженной агрессии РФ.
Пошаговый алгоритм для регистрации в очередь рассказали юристы БФ "Право на защиту" в Telegram.
Такое жилье предоставляется в порядке очереди и при его наличии. Первоочередным правом на обеспечение жилым помещением из фонда обладают:
Нужно обратиться:
Далее нужно ВПЛ должны подать заявление в уполномоченный орган, в пределах территории которого они состоят на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ.
К заявлению следует добавить:
Уполномоченный орган, к которому обращаются ВПЛ с заявлением о взятии на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, должны предоставить описание документов, в котором указывается информация о дате подачи и регистрации заявления, регистрационный номер заявления и перечень документов, приложенных к заявлению, с подписью должностного лица, принявшего их.
Далее должностное лицо осуществляет регистрацию заявлений внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в жилых помещениях из фонда. На каждую ВПЛ или семью, нуждающуюся в жилье, заводится учетное дело, которому присваивается номер и осуществляется его идентификация.
Решение о взятии ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного жилья или об отказе во взятии на такой учет принимается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня после подачи заявления.
При поступлении в фонд жилых помещений, пригодных для предоставления во временное пользование, соответствующий уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления такого жилья обязан принять решение о предоставлении жилья переселенцам.
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