Постраждалі від підтоплень на Херсонщині можуть отримати фінансову допомогу: скільки платять та як оформити

Внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждало багато приватних будинків, сільських господарств, підприємств тощо. До зони затоплення потрапило відразу 46 населених пунктів. Разом із тим велика кількість мешканців залишилася без власного дому та речей першої потреби.

Тому українці, постраждалі від катастрофи, можуть оформити грошову допомогу від ООН. Як це зробити, розповіли на сайті Мінреінтеграції.

Як отримати допомогу від ООН

Міжнародна організація з міграції (МОМ) виплачує постраждалим внаслідок підтоплення по 6 600 гривень.

Для отримання консультацій та реєстрації необхідно звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції:

за номером 15-48

на лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39

У Міністерстві наголошують, що допомогу зобов'язані надавати всі управління соціального захисту. Серед них Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфін, Укрпошта, Міжнародна організація з міграції (МОМ), Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації (ОВА).

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Особи, які з шостого червня виїхали із підтоплених районів, мають право на отримання виплат розміром 5 000 гривень на кожного члена сім'ї.

Подати звернення про призначення допомоги можна не пізніше 31 серпня 2023 року. Заяву про отримання допомоги потрібно надати органу соціального захисту населення за вашою адресою фактичного місця проживання.

Які документи необхідно мати

документ, який посвідчує особу, або єДокумент

документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків

свідоцтво народження дитини, якщо у вас є діти

Якщо якісь документи було втрачено, можна надавати їхні фото- та сканкопії.

Куди виплачують кошти

Виплата проводиться на номер банківської картки через установи уповноважених банків чи через відділення Укрпошти.