Українці можуть отримати допомогу ще від одного фонду: що потрібно зробити
Біженці з Луганської області можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, підгузки, одяг, медичну, юридичну та іншу допомогу в різних містах України.
Про це повідомили на сторінці Луганської обласної військової адміністрації у Facebook.
Де можна отримати
У Рівному біженцям видають продукти та гігієнічні набори від БФ "Восток SOS". Також можна отримати консультацію лікарів КНП "ЦПМСД Кремінської міської ради", юриста, фахівця центру зайнятості.
У Києві люди можуть одержати продукти, одяг, іграшки й дитячі підгузки. Переселенців там консультують соціальний робітник БФ "Право на захист", фахівець центру зайнятості, ГО "Кремінська бізнес-асоціація", терапевт. До того ж розпочав діяльність клуб "Зустрічі земляків".
Біженцям у Дніпрі роздають продукти, підгузки для дітей, одноразові пелюшки. Людей консультують юрист БФ "Право на захист", психолог, медпрацівники та фахівець центру зайнятості.
У Луцьку біженці отримують продукти, одяг, підгузки, а також можуть проконсультуватися у психолога і терапевта.
В Андрушівці можна отримати продукти та підгузки для дітей. Консультації здійснюють юрист БФ "Право на захист" та лікар.
Як отримати допомогу
Щоб отримати допомогу, біженцям з Луганської області потрібно звернутися у філію благодійного фонду у місті.
У гуманітарних центрах та в телефонному режимі спеціалісти Кремінського ЦНАПу продовжують надавати консультації внутрішньо переміщеним особам з питань компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.
Для детальної інформації необхідно звернутись у БФ "Восток SOS" за номерами:
- Рівне - 0958209742
- Київ - 0937687466, 0991852038, 0968996124
- Дніпро - 0664839248
- Луцьк - 0505764270
- Андрушівка - 0663428365
- Гаряча лінія Кремінського ЦНАПу - 0958207124
Українці можуть отримати гуманітарну допомогу (фото: facebook.com/odalug)
Раніше ми повідомляли, як отримати продуктові набори від благодійного фонду "Разом за життя".
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