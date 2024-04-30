Як пересадити монстеру, щоб вона одразу прижилася

Що треба знати про монстеру

У монстери кожен новий, зелений, ще скручений листочок - привід для свята. Це говорить про те, що в майбутньому ваша рослина буде великою.

Пересаджувати монстеру в новий грунт і горщик варто відразу після покупки. Рослина любить бути досить "тісною" (достатньо 5 см простору навколо головного корінця).

Якщо замість грудки землі в горщику знаходиться в основному коренева грудка, рослинам ніде брати поживні речовини, і вони гинуть. Тому для впевненості варто відразу після покупки пересадити їх у свіжий грунт. Кращий час для такої обробки - березень і квітень.

Як пересадити монстеру

Перші 2-3 роки монстера вважається молодою рослиною У цей період щороку її потрібно пересаджувати. Молодий екземпляр зазвичай досягає одного метра у висоту. Пересаджуйте такі рослини раз на рік.

Вагомою причиною для пересадки (включаючи старі рослини-монстери) є коріння, яке розрослося та відсутність нових листочків.

Будьте готові до того, що за весь життєвий цикл монстера без кісточок досягає до 2,5 метра у висоту. У поєднанні з землею і товстим керамічним горщиком така рослина може бути дуже важкою. Щоб уникнути клопоту з перенесенням і ризику пошкодити рослину, виймаючи її, виберіть горщик з легшого пластику з відповідно товстими, але гнучкими стінками. Знімна кришка може бути виконана з натуральної або декоративної кераміки.

Вийнявши монстеру з горщика, уважно огляньте коріння і обережно обтрусіть їх від старого ґрунту.

Насипавши нову землю в більший горщик, ретельно засипте коріння - воно повинне бути покрите повністю.

Новий субстрат повинен містити: соснова кора (яка забезпечує проникність) кокосове волокно (що допомагає підтримувати відповідну вологість) дренаж (який захистить коріння від загнивання при перезволоженні, що дуже легко статися у випадку з монстерою).

Після пересадки поставте вазон в світле місце з розсіяним світлом. Сонячні промені не повинні потрапляти прямо на листя, оскільки вони можуть отримати опіки.

Регулярно присипайте 3-4-річні рослини зверху новим шаром землі (на глибину 3-4 см повинен бути новий субстрат). Після переміщення рослину необхідно поселити в новий субстрат і більший горщик.