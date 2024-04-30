Как пересадить монстеру, чтобы она сразу прижилась

Что нужно знать о монстере

У монстеры каждый новый, зеленый, еще скрученный листик - повод для праздника. Это говорит о том, что в будущем ваше растение будет большим.

Пересаживать монстеру в новую почву и горшок следует сразу после покупки. Растение любит быть достаточно "тесным" (достаточно 5 см пространства вокруг главного корешка).

Если вместо кома земли в горшке находится в основном корневая грудка, растениям негде брать питательные вещества, и они погибают. Поэтому для уверенности следует сразу после покупки пересадить их в свежую почву. Лучшее время для такой обработки - март и апрель.

Как пересадить монстеру

Первые 2-3 года монстера считается молодым растением. В этот период ежегодно его нужно пересаживать. Молодой экземпляр обычно достигает одного метра в высоту. Пересаживайте такие растения раз в год.

Весомой причиной для пересадки (включая старые растения-монстеры) являются разросшиеся корни и отсутствие новых листочков.

Будьте готовы к тому, что за весь жизненный цикл монстера без косточек достигает 2,5 метра в высоту. В сочетании с землей и толстым керамическим горшком такое растение может быть очень тяжелым. Чтобы избежать хлопот с переносом и риска повредить растение, вынимая его, выберите горшок из более легкого пластика с соответственно толстыми, но гибкими стенками. Съемная крышка может быть выполнена из натуральной или декоративной керамики.

Вынув монстеру из горшка, внимательно осмотрите корни и осторожно отряхните их от старой почвы.

Насыпав новую землю в больший горшок, тщательно засыпьте корни - они должны быть покрыты полностью.

Новый субстрат должен содержать: сосновая кора (обеспечивающая проницаемость) - кокосовое волокно (помогающее поддерживать соответствующую влажность) дренаж (который защитит корни от загнивания при переувлажнении, что очень легко произойти в случае с монстерой).

После пересадки поставьте вазон в светлое место с рассеянным светом. Солнечные лучи не должны попадать прямо на листья, поскольку они могут получить ожоги.

Регулярно присыпайте 3-4-летние растения сверху новым слоем земли (на глубину 3-4 см должен быть новый субстрат). После перемещения растение нужно поселить в новый субстрат и огромный горшок.