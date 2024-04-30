ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як пересадити монстеру, щоб вона одразу прижилася

Вівторок 30 квітня 2024 13:46
UA EN RU
Як пересадити монстеру, щоб вона одразу прижилася Фото: Як правильно пересаджувати монстеру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Монстера - це ефектна рослина, яка прикрасить будь-який інтер'єр та порадує своїм великим листям.

Як правильно пересаджувати рослину, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PrzyślijPrzepis.

Що треба знати про монстеру

У монстери кожен новий, зелений, ще скручений листочок - привід для свята. Це говорить про те, що в майбутньому ваша рослина буде великою.

Пересаджувати монстеру в новий грунт і горщик варто відразу після покупки. Рослина любить бути досить "тісною" (достатньо 5 см простору навколо головного корінця).

Якщо замість грудки землі в горщику знаходиться в основному коренева грудка, рослинам ніде брати поживні речовини, і вони гинуть. Тому для впевненості варто відразу після покупки пересадити їх у свіжий грунт. Кращий час для такої обробки - березень і квітень.

Як пересадити монстеру

Перші 2-3 роки монстера вважається молодою рослиною У цей період щороку її потрібно пересаджувати. Молодий екземпляр зазвичай досягає одного метра у висоту. Пересаджуйте такі рослини раз на рік.

Вагомою причиною для пересадки (включаючи старі рослини-монстери) є коріння, яке розрослося та відсутність нових листочків.

Будьте готові до того, що за весь життєвий цикл монстера без кісточок досягає до 2,5 метра у висоту. У поєднанні з землею і товстим керамічним горщиком така рослина може бути дуже важкою. Щоб уникнути клопоту з перенесенням і ризику пошкодити рослину, виймаючи її, виберіть горщик з легшого пластику з відповідно товстими, але гнучкими стінками. Знімна кришка може бути виконана з натуральної або декоративної кераміки.

Вийнявши монстеру з горщика, уважно огляньте коріння і обережно обтрусіть їх від старого ґрунту.

Насипавши нову землю в більший горщик, ретельно засипте коріння - воно повинне бути покрите повністю.

Новий субстрат повинен містити: соснова кора (яка забезпечує проникність) кокосове волокно (що допомагає підтримувати відповідну вологість) дренаж (який захистить коріння від загнивання при перезволоженні, що дуже легко статися у випадку з монстерою).

Після пересадки поставте вазон в світле місце з розсіяним світлом. Сонячні промені не повинні потрапляти прямо на листя, оскільки вони можуть отримати опіки.

Регулярно присипайте 3-4-річні рослини зверху новим шаром землі (на глибину 3-4 см повинен бути новий субстрат). Після переміщення рослину необхідно поселити в новий субстрат і більший горщик.

До речі, полийте цим добривом орхідеї і вони подарують вам багато квітів.

Вам буде цікаво прочитати, як та коли саджати вдома розсаду полуниці, щоб рослина була міцною та урожайною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лайфхакі Квітка
NEWS
Уламки розлетілись на 1,5 км. З'явилось відео удару касетним снарядом по Одесі
Уламки розлетілись на 1,5 км. З'явилось відео удару касетним снарядом по Одесі