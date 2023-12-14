Як не переплачувати за газ, якщо в квартирі прописано більше людей, ніж фактично проживає

Споживачам, які живуть у багатоповерховому будинку, де встановлений загальний лічильник, щомісячна вартість газу обраховується згідно з кількістю людей, прописаних у квартирі. Якщо по факту за цією адресою проживає менше людей, то виходить, що користувач послуг постійно переплачує за газ.
Про те, що робити у такому випадку, аби не витрачати зайві гроші, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу в Facebook.
У цьому випадку, аби не переплачувати за газ, потрібно виконати наступні дії:
"На підставі цих документів фахівці "Газмереж" актуалізують дані та скорегують розрахунок об'ємів споживання на майбутні періоди", - пояснюють фахівці.
Якщо споживачу вчасно не надійшов рахунок за спожитий газ, то його можна отримати:
У компанії також нагадують, що для того, щоб нарахування були актуальними, потрібно щомісяця передавати показники лічильника, навіть якщо вони не змінилися.
Заплатити за газ можна:
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