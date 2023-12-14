Як не переплачувати за газ, якщо в квартирі прописано більше людей, ніж фактично проживає

Що зробити, щоб не переплачувати за газ

У цьому випадку, аби не переплачувати за газ, потрібно виконати наступні дії:

для зміни даних про кількість зареєстрованих у помешканні осіб, вам потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів філії "Газмережі" та написати заяву. Повний перелік адрес та контактів філій можна переглянути тут

при зверненні з собою треба мати: паспорт, ідентифікаційний код і довідку про склад сім'ї

"На підставі цих документів фахівці "Газмереж" актуалізують дані та скорегують розрахунок об'ємів споживання на майбутні періоди", - пояснюють фахівці.

Що робити, якщо не отримали рахунок за спожитий газ

Якщо споживачу вчасно не надійшов рахунок за спожитий газ, то його можна отримати:

в особистому кабінеті

в чатботах GASUA - Viber або Telegram

на електронну пошту client@​gas.ua

у терміналах самообслуговування

Укрпоштою після 20 грудня, якщо ви обрали друкований рахунок

У компанії також нагадують, що для того, щоб нарахування були актуальними, потрібно щомісяця передавати показники лічильника, навіть якщо вони не змінилися.

Заплатити за газ можна: