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Як не переплачувати за газ, якщо в квартирі прописано більше людей, ніж фактично проживає

Як не переплачувати за газ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Споживачам, які живуть у багатоповерховому будинку, де встановлений загальний лічильник, щомісячна вартість газу обраховується згідно з кількістю людей, прописаних у квартирі. Якщо по факту за цією адресою проживає менше людей, то виходить, що користувач послуг постійно переплачує за газ.

Про те, що робити у такому випадку, аби не витрачати зайві гроші, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу в Facebook.

Що зробити, щоб не переплачувати за газ

У цьому випадку, аби не переплачувати за газ, потрібно виконати наступні дії:

  • для зміни даних про кількість зареєстрованих у помешканні осіб, вам потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів філії "Газмережі" та написати заяву. Повний перелік адрес та контактів філій можна переглянути тут
  • при зверненні з собою треба мати: паспорт, ідентифікаційний код і довідку про склад сім'ї

"На підставі цих документів фахівці "Газмереж" актуалізують дані та скорегують розрахунок об'ємів споживання на майбутні періоди", - пояснюють фахівці.

Що робити, якщо не отримали рахунок за спожитий газ

Якщо споживачу вчасно не надійшов рахунок за спожитий газ, то його можна отримати:

  •  в особистому кабінеті
  • в чатботах GASUA - Viber або Telegram
  • на електронну пошту client@​gas.ua
  • у терміналах самообслуговування
  • Укрпоштою після 20 грудня, якщо ви обрали друкований рахунок

У компанії також нагадують, що для того, щоб нарахування були актуальними, потрібно щомісяця передавати показники лічильника, навіть якщо вони не змінилися.

Заплатити за газ можна:

  • в особистому кабінеті
  • в чатботах GASUA - Viber або Telegram
  • у банківських чи поштових відділеннях
  • у платіжних терміналах
  • через сайти та мобільні додатки банків

 

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