Как не переплачивать за газ, если в квартире прописано больше людей, чем фактически проживает

Потребителям, живущим в многоэтажном доме, где установлен общий счетчик, ежемесячная стоимость газа исчисляется по количеству людей, прописанных в квартире. Если по факту по этому адресу проживает меньше людей, значит, пользователь услуг постоянно переплачивает за газ.
О том, что делать в таком случае, чтобы не тратить лишние деньги, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Нафтогаза в Facebook.
В этом случае, чтобы не переплачивать за газ, нужно выполнить следующие действия:
"На основании этих документов специалисты "Газмереж" актуализируют данные и скорректируют расчет объемов потребления на будущие периоды", - объясняют специалисты.
Если потребителю вовремя не поступил счет за потребленный газ, его можно получить:
В компании также напоминают, что для того, чтобы начисления были актуальными, нужно ежемесячно передавать показатели счетчика, даже если они не изменились.
Заплатить за газ можно:
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