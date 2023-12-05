Цей копійчаний лайфхак збільшує тепловіддачу батарей на 20%. Ось що треба зробити

Взимку дуже важливо подбати про комфортну температуру в домі. Для цього не обов'язково збільшувати показники термостатів батарей, адже так доведеться більше платити за комунальні послуги. Втім, є один простий спосіб, який допоможе вам збільшити енергоефективність батарей на 20% і при цьому витрати будуть мінімальними.

Як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу в Facebook .

Як збільшити тепловіддачу батарей на 20%

"Ще один простий і недорогий спосіб зменшити тепловтрати в оселі та підвищити її енергоефективність - наклеїти тепловідбивний екран за батареєю", - пишуть у Нафтогазі.

За підрахунками фахівців, це збільшить тепловіддачу ваших радіаторів опалення на 20% та підвищить температуру вдома орієнтовно на 1-2 градуси.

"Річ у тому, що батареї випромінюють тепло рівномірно: як у приміщення, так і в зовнішню стіну на вулицю. Фольгований тепловідбивний екран допоможе максимально виключити ці втрати завдяки своїм властивостям", - додають експерти.

Вони зазначають, що поклейка екрана не займає багато часу, це можна легко зробити власноруч.

"Пам’ятайте, що штори, меблі та інші предмети, які перекривають ваші батареї, перешкоджають розповсюдженню тепла в оселі. Те саме стосується пилу та бруду, що збирається на поверхні радіаторів. Тож не забувайте піклуватися про стан ваших батарей і готуйтесь до зими правильно", - закликають у Нафтогазі.

Скільки коштує тепловідбивний екран

Купити тепловідбивні екрани можна у магазинах, що спеціалізуються на товарах для ремонту, або ж замовити в інтернеті. Вартість одного екрану стандартного розміру (95 см на 50 см, товщиною 4 мм) стартує від 130 грн.

Такі пристрої доцільно встановити за всіма батареями в домі.

Вартість тепловідбивного екрана на Prom.ua (скриншот)

Як монтувати тепловідбивний екран

Експерти радять вибирати екран із металізованим алюмінієвим покриттям - такі працюють найкраще. Бажано, щоб товщина була щонайменше 5 мм.

Стіну за батареєю попередньо очистьте. Для правильної поклейки вона має бути рівною. Обережно зніміть батарею, а тоді за допомогою шурупів та дюбелів прикріпіть екран.

Дещо простіше монтувати екран-самоклейки. Такі коштують від 145 грн. за стандартний розмір. Але при їх встановленні не потрібно застосовувати додаткових інструментів.