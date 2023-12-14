Как не переплачивать за газ, если в квартире прописано больше людей, чем фактически проживает
Потребителям, живущим в многоэтажном доме, где установлен общий счетчик, ежемесячная стоимость газа исчисляется по количеству людей, прописанных в квартире. Если по факту по этому адресу проживает меньше людей, значит, пользователь услуг постоянно переплачивает за газ.
О том, что делать в таком случае, чтобы не тратить лишние деньги, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Нафтогаза в Facebook.
Что сделать, чтобы не переплачивать за газ
В этом случае, чтобы не переплачивать за газ, нужно выполнить следующие действия:
- для изменения данных о количестве зарегистрированных в доме лиц, вам нужно обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов филиала "Газмережі" и написать заявление. Полный список адресов и контактов филиалов можно посмотреть здесь
- при обращении с собой следует иметь: паспорт, идентификационный код и справку о составе семьи
"На основании этих документов специалисты "Газмереж" актуализируют данные и скорректируют расчет объемов потребления на будущие периоды", - объясняют специалисты.
Что делать, если не получили счет за употребленный газ
Если потребителю вовремя не поступил счет за потребленный газ, его можно получить:
- в личном кабинете
- в чатах GASUA - Viber или Telegram
- по электронной почте client@gas.ua
- в терминалах самообслуживания
- Укрпочтой после 20 декабря, если вы выбрали печатный счет
В компании также напоминают, что для того, чтобы начисления были актуальными, нужно ежемесячно передавать показатели счетчика, даже если они не изменились.
Заплатить за газ можно:
- в личном кабинете
- в чатах GASUA - Viber или Telegram
- в банковских или почтовых отделениях
- в платежных терминалах
- через сайты и мобильные приложения банков
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