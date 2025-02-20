Как перехитрить судьбу: 8 способов выжить при крушении самолета

Многие люди боится летать из-за страха крушения самолета. Если вы хотите преодолеть этот страх, знайте, что у вас есть шансы выжить при падении самолета, если будете следовать этим рекомендациям.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно делать до и во время авиакатастрофы, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

Выбирайте большие самолеты

Если у вас есть выбор, на каком авиалайнере лететь, выбирайте самую большую модель. Согласно исследованиям Федерального управления гражданской авиации США (FAA), большие самолеты поглощают больше кинетической энергии во время падения, что повышает шансы пассажиров остаться в живых. Учитывая технические характеристики таких самолетов, они, как правило, менее подвержены серьезным повреждениям в случае катастрофы.

Выбирайте безопасные места

Место, которое не пострадает при аварии, является самым безопасным, но предсказать, какая часть самолета будет повреждена, невозможно. Поэтому выбирайте место вблизи аварийного выхода, чтобы увеличить шансы на выживание.

По словам профессора математического моделирования из Гринвичского университета Эда Гали, пассажиры, которые сидели не дальше пяти рядов от выхода, обычно имели больше шансов на спасение. Такое расположение позволяет вам быстро эвакуироваться при необходимости.

Одевайтесь правильно

Правильный выбор одежды может увеличить шансы на защиту от травм во время падения самолета. Выбирайте одежду из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть, поскольку синтетические ткани могут быстро загораться. Кроме того, обувь должна быть удобной, чтобы вы могли быстро покинуть место катастрофы. Такая одежда не только защитит вас от ожогов, но и обеспечит комфорт во время эвакуации.

Ознакомьтесь с правилами безопасности

Чтение инструкций по безопасности кажется банальным, но это может сохранить вашу жизнь. Обычно в таких инструкциях есть схемы расположения выходов, которые важно изучить до полета, чтобы в случае необходимости быстро найти путь к безопасности. Важно также обратить внимание на экстренную информацию, предоставляемую перед взлетом.

Главное при авиакатастрофе - сохранять спокойствие и не паниковать (фото: freepik.com)

3 минуты после взлета и 8 минут перед посадкой

Согласно статистике, именно в эти 11 минут происходит большинство аварий. Поэтому важно оставаться бодрым и внимательным во время взлета и посадки, не спать и не употреблять алкоголь, чтобы сохранить концентрацию и способность реагировать на любые ситуации. Этот период является самым критическим, поэтому особое внимание к безопасности очень важно.

Пристегивайте ремень безопасности

Это правило не стоит игнорировать. Ремень безопасности должен быть застегнут не только во время взлета и посадки, но и на протяжении всего полета, поскольку резкие маневры могут привести к непредвиденным ситуациям. Дополнительно он защищает вас от травм во время сильных турбуленций.

Примите правильную позу

Правильное положение тела при аварийной посадке может уменьшить риск получения травм. Если перед вами есть сиденье, обхватите его руками и прижмите голову к спинке. Если сиденья нет, наклонитесь и обхватите колени руками. Это позволяет минимизировать нагрузку на шею и позвоночник во время удара.

Сохраняйте спокойствие

Это нелегко, но очень важно не поддаваться панике. В случае аварии вы должны проявить инициативу и действовать быстро, чтобы увеличить шансы на спасение. Помните, что ваша жизнь зависит только от вас. Спокойствие поможет вам быстро принимать разумные решения и действовать в критической ситуации.