Як передати показники лічильника, якщо ви виїхали за кордон: пояснення

Що потрібно зробити

За словами фахівців компанії, для того, щоб нарахування були справедливими, потрібно передавати ті показники, які були зафіксовані останній раз, у випадку якщо ви не користуєтесь газом вдома.

Передати показники оператору облгазу можна одним зі способів:

на сайті або в чат-боті вашого облгазу

зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу

скориставшись онлайн-сервісами нашої компанії, наприклад, за допомогою особистого кабінету чи чат-ботів GASUA в Messenger, Telegram, Viber

Що робити, якщо забули передати показники

Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця..

"Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", - пояснюють на сторінці у Facebook Газмережі.

Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.

Якщо людина не сплачує рахунки за використання комунальних послуг, про неї повідомлятимуть колекторам. Тоді компанія, яка займатиметься стягненням боргу зробить це таким чином: