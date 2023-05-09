Як передати показники лічильника, якщо ви виїхали за кордон: пояснення

Багато українських сімей виїхало за кордон, залишивши в Україні свої домівки. Для того, щоб у будинку залишилися всі комунікації, варто вчасно та регулярно передавати показники лічильника.
Як це зробити, якщо ви не в Україні, розповіли в коментарях на сторінці Нафтогазу у Facebook.
За словами фахівців компанії, для того, щоб нарахування були справедливими, потрібно передавати ті показники, які були зафіксовані останній раз, у випадку якщо ви не користуєтесь газом вдома.
Передати показники оператору облгазу можна одним зі способів:
Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця..
"Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", - пояснюють на сторінці у Facebook Газмережі.
Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.
Якщо людина не сплачує рахунки за використання комунальних послуг, про неї повідомлятимуть колекторам. Тоді компанія, яка займатиметься стягненням боргу зробить це таким чином:
Раніше ми розповідали, які побутові прилади використовують найбільше електроенергії.
Читайте також, який режим роботи пральної машини шалено "намотує" кіловати.