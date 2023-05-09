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Як передати показники лічильника, якщо ви виїхали за кордон: пояснення

Як передати показники лічильника з-за кордону (фото: facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Багато українських сімей виїхало за кордон, залишивши в Україні свої домівки. Для того, щоб у будинку залишилися всі комунікації, варто вчасно та регулярно передавати показники лічильника.

Як це зробити, якщо ви не в Україні, розповіли в коментарях на сторінці Нафтогазу у Facebook.

Що потрібно зробити

За словами фахівців компанії, для того, щоб нарахування були справедливими, потрібно передавати ті показники, які були зафіксовані останній раз, у випадку якщо ви не користуєтесь газом вдома.

Передати показники оператору облгазу можна одним зі способів:

  • на сайті або в чат-боті вашого облгазу
  • зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу
  • скориставшись онлайн-сервісами нашої компанії, наприклад, за допомогою особистого кабінету чи чат-ботів GASUA в Messenger, Telegram, Viber

Що робити, якщо забули передати показники

Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця..

"Сьогодні 25 квітня. Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня у зручний Вам спосіб", - пояснюють на сторінці у Facebook Газмережі.

Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.

Якщо людина не сплачує рахунки за використання комунальних послуг, про неї повідомлятимуть колекторам. Тоді компанія, яка займатиметься стягненням боргу зробить це таким чином:

  • відправка повідомлень про стан боргу та правові наслідки несплати
  • відправка голосових повідомлень про стан боргу
  • відправка листів вимог про заборгованість
  • дзвінки фахівців з врегулювання заборгованості
  • спільний пошук рішень з боржником по виходу з прострочення
  • відновлення контактності боржників

Раніше ми розповідали, які побутові прилади використовують найбільше електроенергії.

Читайте також, який режим роботи пральної машини шалено "намотує" кіловати.

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