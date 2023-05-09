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Как передать показатели счетчика, если вы выехали за границу: объяснение

Как передать показатели счетчика из-за границы (фото: facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Многие украинские семьи выехали за границу, оставив в Украине свои дома. Для того чтобы в доме остались все коммуникации, следует своевременно и регулярно передавать показатели счетчика.

Как это сделать, если вы не в Украине, рассказали в комментариях на странице Нафтогаза в Facebook.

Что нужно сделать

По словам специалистов компании, для того чтобы начисления были справедливыми, нужно передавать те показатели, которые были зафиксированы последний раз, в случае если вы не пользуетесь газом дома.

Передать показатели оператору облгаза можно одним из способов:

  • на сайте или в чат-боте вашего облгаза
  • позвонив в контакт-центр вашего облгаза
  • воспользовавшись онлайн-сервисами нашей компании, например с помощью личного кабинета или чат-ботов GASUA в Messenger, Telegram, Viber

Что делать, если забыли передать показатели

Данные по счетчику следует фиксировать 30 числа каждого месяца. Впоследствии их нужно передать с 1 по 5 число каждого месяца.

"Сегодня 25 апреля. Если Вы не успели передать показания, Вам стоит дождаться конца месяца и зафиксировать их по состоянию на 30 число. И передать эти данные следует с 1 по 5 мая удобным Вам способом", - объясняют на странице в Facebook Газсети.

После получения показаний счетчика за пропущенный период газораспределительное предприятие автоматически произведет перерасчет потребленных объемов с учетом фактических показаний газового счетчика.

Если человек не платит счета за использование коммунальных услуг, о нем будут сообщать коллекторам. Тогда компания, которая будет заниматься взысканием долга, сделает это следующим образом:

  • отправка сообщений о состоянии долга и правовых последствиях неуплаты
  • отправка голосовых сообщений о состоянии долга
  • отправка писем требований о задолженности
  • звонки специалистов по урегулированию задолженности
  • совместный поиск решений с должником по выходу из просрочки
  • восстановление контактности должников

Раньше мы рассказывали, какие бытовые приборы используют больше электроэнергии.

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