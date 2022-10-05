Як передати показання газу, якщо ви "не дружите" з інтернетом (інструкція)

Коли передавати показання і кому

Передавати показання лічильників газу треба з 1 по 5 число кожного місяця вашому оператору газорозподільної мережі (ГРМ) або облгазу.

Функція розподілу газу належить безпосередньо оператору ГРМ. Саме представники цих компаній можуть приходити і перевіряти покази лічильників і стан газового обладнання.

Нафтогаз використовує дані від ГРМ для формування рахунків споживачів. Якщо щомісяця передавати показання, рахунки будуть сформовані правильно.

На сайті Нафтогазу можна знайти посилання на оператора ГРМ або облгазу, за яким можна перейти і передати показання.

Важливо: Особові рахунки у Нафтогазу та оператора ГРМ відрізняються.

Інші способи передачі

Можна звернутися до чатботу оператора ГРМ або зателефонувавши за контактним номером.

Якщо ви не знаєте контактів оператора ГРМ, вони є у вільному доступі. Якщо у вас немає доступу до інтернету, попросіть близьких дізнатися номер вашого оператору ГРМ.

Наприклад, для киян, які користуються послугами "КиївГазЕнерджи", контакти будуть такими: 044 495-04-05; 097 495-04-05​.

"Для більш детальної перевірки даних просимо вас написати в особисті повідомлення компанії особовий рахунок, ПІБ власника та адресу помешкання", - додали в Нафтогазі.

Дивіться за посиланням відеоінструкцію, як передати показання лічильників.