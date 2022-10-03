ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голова "Нафтогазу" назвав обсяг газу в підземних сховищах на початок жовтня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 14:12
Голова "Нафтогазу" назвав обсяг газу в підземних сховищах на початок жовтня Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфраструктурна готовність підземних газових сховищ України до роботи в осінньо-зимовий період складає 100%. Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що сховища закачано 13,9 млрд куб м і закачування активно продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Також "Нафтогаз" розпочав закупівлю газу у приватних видобувників - вже купили понад 200 млн кубометрів, зазначив Вітренко.

Нагадаємо, директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що обсяг газу у підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону становитиме 14,4 млрд кубометрів газу. За його словами, цього об’єму буде достатньо для зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України
NEWS
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися