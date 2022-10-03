Голова "Нафтогазу" назвав обсяг газу в підземних сховищах на початок жовтня
Інфраструктурна готовність підземних газових сховищ України до роботи в осінньо-зимовий період складає 100%. Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що сховища закачано 13,9 млрд куб м і закачування активно продовжується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
Також "Нафтогаз" розпочав закупівлю газу у приватних видобувників - вже купили понад 200 млн кубометрів, зазначив Вітренко.
Нагадаємо, директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що обсяг газу у підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону становитиме 14,4 млрд кубометрів газу. За його словами, цього об’єму буде достатньо для зими.
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