Голова "Нафтогазу" назвав обсяг газу в підземних сховищах на початок жовтня

Інфраструктурна готовність підземних газових сховищ України до роботи в осінньо-зимовий період складає 100%. Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що сховища закачано 13,9 млрд куб м і закачування активно продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Також "Нафтогаз" розпочав закупівлю газу у приватних видобувників - вже купили понад 200 млн кубометрів, зазначив Вітренко. Нагадаємо, директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що обсяг газу у підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону становитиме 14,4 млрд кубометрів газу. За його словами, цього об’єму буде достатньо для зими.