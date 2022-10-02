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В Україні планують збудувати сучасні ТЕЦ на біопаливі

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Львів, Неділя 02 жовтня 2022 15:00
В Україні планують збудувати сучасні ТЕЦ на біопаливі Фото: у Львові та Житомирі збудують ТЕЦ на біопаливі (naftogaz.com)
Автор: Наталія Юрченко

"Нафтогаз" планує збудувати у Львові та Житомирі сучасні теплоелектростанції, які працюватимуть на альтернативному біопаливі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу компанії.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що Україна поступово переводить ТЕЦ з газу на біологічне паливо. Йдеться про біомасу (деревну тріску) і тверде вторинне паливо (RDF). Процес запущено у Львові, Житомирі та Охтирці. Закінчити будівництво сучасних станцій планують у 2023 році.

Мер Житомира Сергій Сухомлін заявив, що завдяки такій ТЕЦ місто може отримати до 50 МВт енергії, які генеруватимуться з альтернативних видів палива.

За його словами, у 2015 році Житомир споживав 93 млн кубометрів газу, а цього опалювального сезону має бути не більше 45 млн кубометрів.

У Львові така ТЕЦ буде першою на альтернативному паливі. Вона покриє близько чверті потреби. Також у Новояворівську у Львівській області збирають збудувати нову ТЕЦ на біопаливі.

У "Нафтогазі" заявляють про плани побудувати 9 біоТЕЦ та біокотлів у восьми регіонах України.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" розпочав новий арбітраж проти російського "Газпрому" через несплачений транзит.

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