Як пенсіонерам правильно пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку: інструкція

Як пенсіонери можуть пройти ідентифікацію

Для проходження ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб:

Особисте відвідування відділення АТ Ощадбанк чи орган ПФУ

1. Віддалено авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" на вебпорталі електронних послуг ПФУ

2. За допомогою відеоконференцзв'язку (подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду за номерами: 0 800 505 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71)

3. У випадку знаходження за кордоном - отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою, та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.

Як правильно проходити ідентифікацію за допомогою відеозв'язку

Пенсіонери, які не мають фізичної можливості відвідати установи банку чи ПФУ, перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованій території, можуть скористатися відеоконференцзв'язком, щоб пройти ідентифікацію.

Записатися на таку процедуру можна через вебпортал ПФУ:

1. Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ

2. Натиснути на вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" у верхній частині екрана

3. Заповнити всі позначені зірочкою поля форми, що з'явилася на екрані:

Особисті дані

Дані документу, що посвідчує особу

Адресу електронної пошти

Номер телефону

4. Обрати зручний спосіб проведення відеоідентифікації через один з запропонованих додатків:

Google Meet

Signal

Skype

Telegram

Viber

WhatsApp

Zoom

5. Вказати, якщо потрібно, що людина потребує перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника

6. Дати згоду на передачу даних та натиснути "Подати заяву"

Відеодзвінок здійснюється через 10-30 днів після подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення з заявником зв'яжеться працівник ПФУ.

Що робити, якщо виплати не поновили

Якщо людина пройшла ідентифікацію, але виплати не поновили, то необхідно звернутися до органів ПФУ та повідомити дату й спосіб проходження ідентифікації.

У Пенсійному фонді мають допомогти з'ясувати обставини та розв'язати конкретне питання.