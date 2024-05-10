Как пенсионерам правильно пройти идентификацию с помощью видеосвязи: инструкция

Как пенсионеры могут пройти идентификацию

Для прохождения идентификации можно выбрать любой удобный способ:

Личное посещение отделения АО "Ощадбанк" или орган ПФУ

1. Удаленно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" на веб-портале электронных услуг ПФУ

2. С помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на веб-портале электронных услуг ПФУ или через контакт-центр Пенсионного фонда по номерам: 0 800 505 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71)

3. В случае нахождения за границей - получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо живое, и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или почты.

Как правильно проходить идентификацию с помощью видеосвязи

Пенсионеры, не имеющие физической возможности посетить учреждения банка или ПФУ, находящиеся за границей или на временно оккупированной территории, могут воспользоваться видеоконференцсвязью, чтобы пройти идентификацию.

Записаться на такую процедуру можно через веб-портал ПФУ:

1. Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ

2. Нажать на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции" в верхней части экрана

3. Заполнить все отмеченные звездочкой поля формы, появившейся на экране:

Личные данные

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес электронной почты

Номер телефона

4. Выбрать удобный способ проведения видео-идентификации через одно из предложенных приложений:

Google Meet

Signal

Skype

Telegram

Viber

WhatsApp

Zoom

5. Указать, если нужно, что человек нуждается в переводе на жестовой язык или физического сопровождения персонального помощника

6. Дать согласие передачи данных и нажать "Подать заявление"

Видеозвонок производится через 10-30 дней после подачи заявления. Для согласования времени и способа проведения с заявителем свяжется работник ПФУ.

Что делать, если выплаты не возобновили

Если человек прошел идентификацию, но выплаты не возобновили, необходимо обратиться в органы ПФУ и сообщить дату и способ прохождения идентификации.

Пенсионный фонд должен помочь выяснить обстоятельства и решить конкретный вопрос.