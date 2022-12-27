Як за пару хвилин почистити оселедець: тримайте інструкцію

Слабосолоний оселедець – один з продуктів для новорічного столу. Адже з нього можна й "Шубу" приготувати, і гарно нарізати, й з цибулькою подати. Але очистка оселедця може стати ще тою морокою.

Як почистити рибку дуже швидко, відділивши філе від кісточок – читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Дивіться також відео від умільця, як розділяти оселедець:

А для перфекціоністів знадобиться пінцет, щоб вийняти всі найдрібніші кісточки, які залишаються у спинці.

Раніше ми писали, як правильно зварити куряче філе, щоб воно вийшло ніжним і соковитим.

Крім того читайте, як приготувати Шубу за рецептом Євгена Клопотенка.