Як за пару хвилин почистити оселедець: тримайте інструкцію
Як почистити оселедець (фото: pixabay)
Слабосолоний оселедець – один з продуктів для новорічного столу. Адже з нього можна й "Шубу" приготувати, і гарно нарізати, й з цибулькою подати. Але очистка оселедця може стати ще тою морокою.
Як почистити рибку дуже швидко, відділивши філе від кісточок – читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Для очистки оселедця нам знадобляться:
- Дошка - бажано пластикова, адже дерев'яна вбирає запах риби.
- Гострий ніж середнього розміру.
- Доступ до проточної води.
- Паперові рушники.
- Пакетик для відходів.
- Пінцет - це для перфекціоністів
Покрокова інструкція
- Вимийте оселедець і промокніть його паперовими рушниками
- Відріжте голову і вийміть з нею нутрощі. Вимийте гарно рибу всередині і промокніть рушниками.
- Зробіть надріз зверху, де плавець і виріжте його.
- Далі від цього розрізу ви зможете легко зняти шкірку.
- Візьміть оселедець за хвіст двома руками і розділіть філе на спинку і ребра по бічній лінії, що проходить по всьому тілу рибини. Ребра залишаться на хребті.
- Далі візьміться за хребет з боку голови двома пальцями - великим і вказівним і пройдіться уздовж всього хребта до хвоста.
- Оселедець очищений!
А для перфекціоністів знадобиться пінцет, щоб вийняти всі найдрібніші кісточки, які залишаються у спинці.
Дивіться також відео від умільця, як розділяти оселедець:
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