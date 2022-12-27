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Як за пару хвилин почистити оселедець: тримайте інструкцію

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Вівторок 27 грудня 2022 07:55
Як за пару хвилин почистити оселедець: тримайте інструкцію Як почистити оселедець (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Слабосолоний оселедець – один з продуктів для новорічного столу. Адже з нього можна й "Шубу" приготувати, і гарно нарізати, й з цибулькою подати. Але очистка оселедця може стати ще тою морокою.

Як почистити рибку дуже швидко, відділивши філе від кісточок – читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Для очистки оселедця нам знадобляться:

  • Дошка - бажано пластикова, адже дерев'яна вбирає запах риби.
  • Гострий ніж середнього розміру.
  • Доступ до проточної води.
  • Паперові рушники.
  • Пакетик для відходів.
  • Пінцет - це для перфекціоністів

Покрокова інструкція

  1. Вимийте оселедець і промокніть його паперовими рушниками
  2. Відріжте голову і вийміть з нею нутрощі. Вимийте гарно рибу всередині і промокніть рушниками.
  3. Зробіть надріз зверху, де плавець і виріжте його.
  4. Далі від цього розрізу ви зможете легко зняти шкірку.
  5. Візьміть оселедець за хвіст двома руками і розділіть філе на спинку і ребра по бічній лінії, що проходить по всьому тілу рибини. Ребра залишаться на хребті.
  6. Далі візьміться за хребет з боку голови двома пальцями - великим і вказівним і пройдіться уздовж всього хребта до хвоста.
  7. Оселедець очищений!

А для перфекціоністів знадобиться пінцет, щоб вийняти всі найдрібніші кісточки, які залишаються у спинці.

Дивіться також відео від умільця, як розділяти оселедець:

Раніше ми писали, як правильно зварити куряче філе, щоб воно вийшло ніжним і соковитим.

Крім того читайте, як приготувати Шубу за рецептом Євгена Клопотенка.

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