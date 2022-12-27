Как за пару минут почистить селедку: держите инструкцию

Слабосоленая сельдь – один из продуктов для новогоднего стола. Ведь из него можно и "Шубу" приготовить, и красиво нарезать, да с лучком подать. Но очистка сельди может стать еще той морокой.

Как почистить рыбку очень быстро, отделив филе от косточек – читайте ниже в нашем материале Styler.

Смотрите также видео от умельца, как разделять сельдь:

А для перфекционистов понадобится пинцет, чтобы вынуть все мельчайшие косточки, остающиеся в спинке.

Раньше мы писали, как правильно сварить куриное филе, чтобы оно получилось нежным и сочным.

Кроме того, читайте, как приготовить Шубу по рецепту Евгения Клопотенко.