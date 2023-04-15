Як оживити старе насіння для розсади, щоб воно зійшло: дієві способи

Яке насіння можна використовувати

Щоб визначити, яке насіння ще можна використати, а яке варто викинути, допоможуть дієві способи.

Необхідно розчинити 5 г солі в 100 мл води та висипати насіння. Те насіння, яке залишаться на плаву, придатне до пророщування. А те, що потонуло, вже варто викинути.

Як оживити

Холод

Щоб оживити старе насіння, можна спробувати на 5 днів відправити його в холод - тобто піддати шоковій терапії. А потім на 8-10 діб перемістити в тепло (20-25°С). І так кілька разів, поки насіння не почне проростати.

Гаряча вода

Також це можна зробити і за допомогою гарячої води. Потрібно викласти його в мішечок з марлі або тонкої натуральної тканини, а потім опустити в нагріту до 60-70°C дощову воду.

Стимулятори росту

Окрім того, пробудити насіння, що залежалося, допоможуть стимулятори росту. Такі препарати можна купити в агромагазинах або на ринку. Розведіть засіб відповідно до інструкції - зазвичай 2 г речовини розчиняють в 1 літрі води. Далі замочіть насінини на 3 години, просушіть на тканині і відразу садіть.

Перекис водню

Такий спосіб наситить насіння киснем і допомагає йому швидше "прокинутися". Для пожвавлення насіння роблять слабкий розчин - 3% перекис водню розчиняють у воді в співвідношенні 1:9.

Насіння в розчині потрібно залишити від 3 годин до 2 діб. Чим старший вік насіння, тим більше часу йому потрібно для пробудження. Потім розкладіть мокре насіння на тканину і змочіть звичайною чистою водою.