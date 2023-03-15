Як і чим поливати розсаду, щоб вона не загинула: поради городників

Вирощування овочевих культур - справа непроста. Щоб виросли здорові рослини, їм потрібен належний догляд, в тому числі і правильний полив.

Яка температура води

Оптимальна температура води для розсади - 20-25 ° C. Перед тим як полити рослину, воду при необхідності підігрівають або дають постояти в теплому приміщенні, поки температура води не стане кімнатною.

Також не рекомендується кип'ятити воду для поливу, оскільки при цьому вона втрачає кисень, а це погано впливає на розсаду.

Ідеальна вода для поливу розсади - тала або дощова, тобто максимально наближена до природного середовища. Однак, використовувати її можна тільки якщо ви живете далеко від промислових підприємств та великих міст.

Частота поливу

Грунт один раз на день потрібно зволожувати із пульверизатора, щоб на поверхні не утворювалася кірка.

Коли сіянці зійдуть, то зволоження ґрунту на 2-3 дні потрібно припинити, щоб дати паросткам зміцніти. Потім розсаду підгортають, проріджують і поливають вже 1 раз на тиждень.

Як поливати розсаду огірків

Розсаді огірків потрібно більше вологи. Після посіву насіння все накривають прозорою пластиковою кришкою або плівкою та стежать, щоб земля в контейнері не підсихала. Для цього достатньо через день поливати ґрунт невеликою кількістю води.

З появою паростків треба прибрати плівку з ящиків, а коли розсада підросте і зміцніє, почасти поливи до 1 разу на день.

Розсада капусти

Розсада капусти теж дуже любить вологу, тому важливо стежити, щоб ґрунт постійно був злегка вологим. Перш ніж з'являться перші паростки, землю з сіянцями поливають щодня.

Перед тим як "переселити" саджанці капусти у відкритий ґрунт, полив на тиждень припиняють, а за 2 години до висадки ґрунт рясно поливають.

Полив розсади золою

Кореневе підживлення золою корисне для дорослої розсади. Її проводять незадовго до висадки сіянців у ґрунт, на другий день після поливу.

Потрібно у 8 л гарячої води додати 1 ст. деревної золи, настояти протягом доби, потім профільтрувати і поливати ґрунт (не більше 0,5 ст. на 1 рослину).

Полив розсади йодом

Йод допомагає зміцніти рослину і добре впливає на формування плодів. У 3 л води розчиняють 1 краплю йоду, ретельно перемішавши. Таке підживлення проводять один раз.

Дріжджі

Дріжджове підживлення прискорює ріст і підвищує витривалість розсади. 100 г сухих дріжджів заливають 10 л води, додають 50 г цукру та настоюють 2 години.

Далі все розбавляють водою (1:5) та поливають розсаду. Якщо дріжджі "живі", то пачку (100 г) повністю розчиняють у 10 л води, потім розчин настоюють добу і також підгодовують рослини.