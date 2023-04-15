Как оживить старые семена для рассады, чтобы они взошли: действенные способы

Какие семена можно использовать

Чтобы определить, какие семена еще можно использовать, а какие следует выбросить, помогут действенные способы.

Необходимо растворить 5 г соли в 100 мл воды и высыпать семена. Те семена, которые останутся на плаву, пригодны для проращивания. А те, что утонули, уже стоит выбросить.

Как оживить

Холод

Чтобы оживить старые семена, можно попробовать на 5 дней отправить его в холод - то есть подвергнуть шоковой терапии. А затем на 8-10 суток переместить в тепло (20-25°С). И так несколько раз, пока семена не начнут прорастать.

Горячая вода

Также это можно сделать с помощью горячей воды. Нужно выложить его в мешочек из марли или тонкой натуральной ткани, а затем опустить в нагретую до 60-70°С дождевую воду.

Стимуляторы роста

Кроме того, пробудить залежавшиеся семена помогут стимуляторы роста. Такие препараты можно купить в агромагазинах или на рынке. Разведите средство в соответствии с инструкцией - обычно 2 г вещества растворяют в 1 литре воды. Далее замочите семена на 3 часа, просушите на ткани и сразу сажайте.

Перекись водорода

Такой способ насытить семена кислородом и помогает ему быстрее "проснуться". Для оживления семян делают слабый раствор - 3% перекись водорода растворяют в воде в соотношении 1:9.

Семена в растворе нужно оставить от 3 часов до 2 дней. Чем старше возраст семян, тем больше времени ему нужно для пробуждения. Затем разложите мокрые семена на ткань и смочите обычной чистой водой.