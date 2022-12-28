Як не отруїтися під час новорічних застіль: прості поради

не купуйте продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб;
при купівлі продуктів харчування обов'язково звертайте увагу термін придатності;
зберігайте продукти лише способом, вказаним на упаковці;
уникайте сусідства сирих продуктів та готових страв у холодильнику;
перед приготуванням або споживанням мийте руки
після обробітку сирого м'яса, птиці, риби та використання яєць, не забувайте вимити руки, перш ніж контактувати з іншими продуктами;
вживайте страви відразу після приготування, а все, що готувалося заздалегідь, необхідно ретельно термічно обробляти;
зберігайте салати без заправки, особливо ті, що передбачають використання майонезу, заправляйте безпосередньо перед вживанням;
пам'ятайте, що кондитерські вироби з масляним кремом зберігаються при температурі 2-6 градусів не більше 36 годин, із заварним кремом – не більше 6 годин;
не вживайте продукти та напої при найменшій підозрі у їхній недоброякісності.
Ми нагадуємо, що краще уникати їжі з великою кількістю олії, великої кількості солодощів та алкогольних напоїв, оскільки все це провокує виникнення тяжких захворювань із боку шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи.
Не готуйте багато страв, якщо немає можливості забезпечити належне зберігання продуктів при відключенні електроенергії.