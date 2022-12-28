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Как не отравиться во время новогодних застолий: простые советы

Фото: Как не отравиться едой на праздники ((freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Война в Украине не станет помехой новогодним застольям в домашнем кругу. При таком праздновании очень легко можно отравиться, если не соблюдать простых правил.

В Главном Управлении Госпродпотребслужбы украинцам напомнили о том, как сберечь здоровье на новогодние праздники.

Как не отравиться на праздники?

  • не покупайте продукты питания на стихийных рынках или из рук у частных лиц;
  • при покупке продуктов питания обязательно обращайте внимание на срок годности;
  • храните продукты питания только способом, указанным на упаковке;
  • избегайте соседства сырых продуктов и готовых блюд в холодильнике;
  • перед приготовлением или потреблением мойте руки
  • после разделывания сырого мяса, птицы, рыбы и использования яиц, не забывайте вымыть руки, прежде чем контактировать с другими продуктами;
  • употребляйте блюда сразу после приготовления, а все, что готовилось заранее, необходимо подвергать тщательной термической обработке;
  • храните салаты без заправки, особенно те, которые предполагают использование майонеза, заправляйте непосредственно перед употреблением;
  • помните, что кондитерские изделия с масляным кремом хранятся при температуре 2-6градусов не более 36 часов, с заварным кремом – не более 6 часов;
  • не употребляйте продукты и напитки при малейшем подозрении в их недоброкачественности.

Мы напоминаем, что лучше избегать пищи с большим количеством масла, большого количества сладостей и алкогольных напитков, поскольку все это провоцирует возникновение тяжелых заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Не готовьте много блюд, если нет возможности обеспечить надлежащее хранение продуктов питания при отключении электроэнергии.

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