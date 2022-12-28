Как не отравиться во время новогодних застолий: простые советы

Война в Украине не станет помехой новогодним застольям в домашнем кругу. При таком праздновании очень легко можно отравиться, если не соблюдать простых правил.

В Главном Управлении Госпродпотребслужбы украинцам напомнили о том, как сберечь здоровье на новогодние праздники.

Как не отравиться на праздники?

не покупайте продукты питания на стихийных рынках или из рук у частных лиц;

при покупке продуктов питания обязательно обращайте внимание на срок годности;

храните продукты питания только способом, указанным на упаковке;

избегайте соседства сырых продуктов и готовых блюд в холодильнике;

перед приготовлением или потреблением мойте руки

после разделывания сырого мяса, птицы, рыбы и использования яиц, не забывайте вымыть руки, прежде чем контактировать с другими продуктами;

употребляйте блюда сразу после приготовления, а все, что готовилось заранее, необходимо подвергать тщательной термической обработке;

храните салаты без заправки, особенно те, которые предполагают использование майонеза, заправляйте непосредственно перед употреблением;

помните, что кондитерские изделия с масляным кремом хранятся при температуре 2-6градусов не более 36 часов, с заварным кремом – не более 6 часов;

не употребляйте продукты и напитки при малейшем подозрении в их недоброкачественности.

Мы напоминаем, что лучше избегать пищи с большим количеством масла, большого количества сладостей и алкогольных напитков, поскольку все это провоцирует возникновение тяжелых заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Не готовьте много блюд, если нет возможности обеспечить надлежащее хранение продуктов питания при отключении электроэнергии.