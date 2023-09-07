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Як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служив в армії: інструкція

Фото: Як отримати військовий квиток (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні всі військовозобов'язані чоловіки повинні мати військовий квиток, оскільки мобілізація в країні продовжується. Такий квиток у воєнний час може замінити низку документів. Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Як отримати військовий квиток, якщо ви не проходили військову службу - читайте у матеріалі нижче.

Коли видають військовий квиток

За законом військовий квиток видають районні чи міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у разі:

  • призову або прийняття на військову службу
  • зарахування до військових вузів та військових навчальних підрозділів вищої освіти
  • прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях
  • припинення альтернативної (невійськової) служби, якщо минув термін її проходження
  • зняття з військового обліку за станом здоров'я
  • позбавлення військового звання офіцерського складу

Українцям можуть повторно видати військовий квиток. Це можливо у випадку:

  • непридатність квитка для подальшого користування, його знищення під час стихійного лиха, втрати чи крадіжки
  • зміни прізвища, імені та по батькові власника документа

У деяких випадках українцям, у яких відсутній військовий квиток, може бути видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Такий документ може бути наданий таким категоріям громадян:

  • Тим, хто включений до військового обліку як військовозобов'язаних та має первинні військові звання офіцерського складу запасу (до отримання особових справ)
  • Тим, хто втратив військовий квиток (до його відновлення);
  • Тим, хто не служив в армії (навчальні збори) та не має військово-облікової спеціальності
  • Тим, хто визнаний непридатним для військової служби у мирний час та обмежено придатним для військової служби у воєнний час за станом здоров'я
  • Тим, хто звільнений із місць позбавлення волі

Оскільки в Україні як чоловіки, так і жінки можуть проходити військову службу, тимчасове посвідчення видається також військовозобов'язаним жінкам.

Як отримати військовий квиток

Особи, яким уже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, також мають змогу отримати військовий квиток. Для цього їм необхідно звернутися до Територіального військового комісаріату та Служби призову та надати наступний пакет документів:

  • Заява
  • Копію паспорта та ідентифікаційного коду
  • Копію документа про освіту (за наявності)
  • Копію свідоцтва про шлюб (за наявності)
  • Копію свідоцтва про народження дитини (за наявності)
  • Приписне свідоцтво
  • Медичну карту
  • Три фотографії розміром 3х4

До речі, в Україні військовозобов'язані отримуватимуть повістки повторно.

А ще розповідали, хто має право на відстрочку від мобілізації.

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Мобілізація в Українівоенный билет