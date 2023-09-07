Як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служив в армії: інструкція

В Україні всі військовозобов'язані чоловіки повинні мати військовий квиток, оскільки мобілізація в країні продовжується. Такий квиток у воєнний час може замінити низку документів. Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок та військову службу".
Як отримати військовий квиток, якщо ви не проходили військову службу - читайте у матеріалі нижче.
За законом військовий квиток видають районні чи міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у разі:
Українцям можуть повторно видати військовий квиток. Це можливо у випадку:
У деяких випадках українцям, у яких відсутній військовий квиток, може бути видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Такий документ може бути наданий таким категоріям громадян:
Оскільки в Україні як чоловіки, так і жінки можуть проходити військову службу, тимчасове посвідчення видається також військовозобов'язаним жінкам.
Особи, яким уже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, також мають змогу отримати військовий квиток. Для цього їм необхідно звернутися до Територіального військового комісаріату та Служби призову та надати наступний пакет документів:
До речі, в Україні військовозобов'язані отримуватимуть повістки повторно.
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