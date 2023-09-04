В Україні військовозобов'язані отримуватимуть повістки повторно: кого стосується

В Україні у зв'язку з продовженим військовим становищем так само продовжується мобілізація. Деякі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років отримуватимуть повторні повістки.

Кому можуть вручити повістку - читайте нижче у матеріалі.

Кому можуть вручати повторні повістки

За законом, облікові дані у ТЦК слід оновлювати протягом 7 днів, якщо у вас відбулися зміни.

Рішення ВЛК про стан здоров'я дійсно 12 місяців. Особливі види відстрочки надаються на певний термін, наприклад, навчання на рік. У разі необхідно подати нову довідку. Бронь дійсна протягом шести місяців або поки існують відповідні підстави для її збереження.

Порядки можуть вручати повторно у таких випадках:

якщо ВЛК проходили більше року тому

для перевірки облікових даних

для перевірки даних про заброньованого працівника

для перевірки обставин відстрочки

для мобілізації

Хто з чоловіків може отримати повістку повторно

Представниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея розповіла, які дві категорії чоловіків можуть отримати повістки щодо уточнення даних

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані - можливо, змінилося сімейне становище, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", - пояснила Кривошея "24 каналу".

Якою має бути законна повістка

Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

назва "Повістка"

ПІБ військовозобов'язаного

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного

номер повістки

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

підпис людини, яка видала повістку

дата видачі повістки

мокра печатка

Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноважених осіб та маєте повне право відмовитися від її отримання.