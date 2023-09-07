Как получить военный билет в Украине, если не служил в армии: инструкция

В Украине все военнообязанные мужчины должны иметь военный билет, так как мобилизация в стране продолжается. Такой билет в военное время может заменить ряд документов. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Как получить военный билет, если вы не проходили военную службу - читайте в материале ниже.
По закону военный билет выдают районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки в случае:
Украинцам могут повторно выдать военный билет. Это возможно в случае:
В некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.
Такой документ может быть предоставлен следующим категориям граждан:
Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение выдается также и военнообязанным женщинам.
Лица, которым уже исполнилось 27 лет, но они не служили в армии, также имеют возможность получить военный билет. Для этого им необходимо обратиться в Территориальный военный комиссариат и Службу призыва и предоставить следующий пакет документов:
Кстати, в Украине военнообязанные будут получать повестки повторно.
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