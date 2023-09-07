Як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служив в армії: інструкція
В Україні всі військовозобов'язані чоловіки повинні мати військовий квиток, оскільки мобілізація в країні продовжується. Такий квиток у воєнний час може замінити низку документів. Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок та військову службу".
Як отримати військовий квиток, якщо ви не проходили військову службу - читайте у матеріалі нижче.
Коли видають військовий квиток
За законом військовий квиток видають районні чи міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у разі:
- призову або прийняття на військову службу
- зарахування до військових вузів та військових навчальних підрозділів вищої освіти
- прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях
- припинення альтернативної (невійськової) служби, якщо минув термін її проходження
- зняття з військового обліку за станом здоров'я
- позбавлення військового звання офіцерського складу
Українцям можуть повторно видати військовий квиток. Це можливо у випадку:
- непридатність квитка для подальшого користування, його знищення під час стихійного лиха, втрати чи крадіжки
- зміни прізвища, імені та по батькові власника документа
У деяких випадках українцям, у яких відсутній військовий квиток, може бути видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Такий документ може бути наданий таким категоріям громадян:
- Тим, хто включений до військового обліку як військовозобов'язаних та має первинні військові звання офіцерського складу запасу (до отримання особових справ)
- Тим, хто втратив військовий квиток (до його відновлення);
- Тим, хто не служив в армії (навчальні збори) та не має військово-облікової спеціальності
- Тим, хто визнаний непридатним для військової служби у мирний час та обмежено придатним для військової служби у воєнний час за станом здоров'я
- Тим, хто звільнений із місць позбавлення волі
Оскільки в Україні як чоловіки, так і жінки можуть проходити військову службу, тимчасове посвідчення видається також військовозобов'язаним жінкам.
Як отримати військовий квиток
Особи, яким уже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, також мають змогу отримати військовий квиток. Для цього їм необхідно звернутися до Територіального військового комісаріату та Служби призову та надати наступний пакет документів:
- Заява
- Копію паспорта та ідентифікаційного коду
- Копію документа про освіту (за наявності)
- Копію свідоцтва про шлюб (за наявності)
- Копію свідоцтва про народження дитини (за наявності)
- Приписне свідоцтво
- Медичну карту
- Три фотографії розміром 3х4
До речі, в Україні військовозобов'язані отримуватимуть повістки повторно.
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