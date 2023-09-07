Як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служив в армії: інструкція

В Україні всі військовозобов'язані чоловіки повинні мати військовий квиток, оскільки мобілізація в країні продовжується. Такий квиток у воєнний час може замінити низку документів. Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Як отримати військовий квиток, якщо ви не проходили військову службу - читайте у матеріалі нижче.

Коли видають військовий квиток

За законом військовий квиток видають районні чи міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у разі:

призову або прийняття на військову службу

зарахування до військових вузів та військових навчальних підрозділів вищої освіти

прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях

припинення альтернативної (невійськової) служби, якщо минув термін її проходження

зняття з військового обліку за станом здоров'я

позбавлення військового звання офіцерського складу

Українцям можуть повторно видати військовий квиток. Це можливо у випадку:

непридатність квитка для подальшого користування, його знищення під час стихійного лиха, втрати чи крадіжки

зміни прізвища, імені та по батькові власника документа

У деяких випадках українцям, у яких відсутній військовий квиток, може бути видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Такий документ може бути наданий таким категоріям громадян:

Тим, хто включений до військового обліку як військовозобов'язаних та має первинні військові звання офіцерського складу запасу (до отримання особових справ)

Тим, хто втратив військовий квиток (до його відновлення);

Тим, хто не служив в армії (навчальні збори) та не має військово-облікової спеціальності

Тим, хто визнаний непридатним для військової служби у мирний час та обмежено придатним для військової служби у воєнний час за станом здоров'я

Тим, хто звільнений із місць позбавлення волі

Оскільки в Україні як чоловіки, так і жінки можуть проходити військову службу, тимчасове посвідчення видається також військовозобов'язаним жінкам.

Як отримати військовий квиток

Особи, яким уже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, також мають змогу отримати військовий квиток. Для цього їм необхідно звернутися до Територіального військового комісаріату та Служби призову та надати наступний пакет документів: