Как получить военный билет в Украине, если не служил в армии: инструкция

В Украине все военнообязанные мужчины должны иметь военный билет, так как мобилизация в стране продолжается. Такой билет в военное время может заменить ряд документов. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Как получить военный билет, если вы не проходили военную службу - читайте в материале ниже.

Когда выдают военный билет

По закону военный билет выдают районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки в случае:

призыва или принятия на военную службу

зачисления в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования

принятия на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях

прекращение альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения

снятия с военного учета по состоянию здоровья

лишение воинского звания офицерского состава

Украинцам могут повторно выдать военный билет. Это возможно в случае:

непригодности билета для дальнейшего пользования, его уничтожение во время стихийного бедствия, потери или кражи

смены фамилии, имени и отчества владельца документа

В некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.

Такой документ может быть предоставлен следующим категориям граждан:

Тем, кто включен в военный учет в качестве военнообязанных и имеет первичные воинские звания офицерского состава запаса (до получения личных дел)

Тем, кто потерял военный билет (до его восстановления);

Тем, кто не служил в армии (учебное собрание) и не имеет военно-учетной специальности

Тем, кто признан непригодным для военной службы в мирное время и ограниченно годным для военной службы в военное время по состоянию здоровья

Тем, кто освобожден из мест лишения свободы

Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение выдается также и военнообязанным женщинам.

Как получить военный билет

Лица, которым уже исполнилось 27 лет, но они не служили в армии, также имеют возможность получить военный билет. Для этого им необходимо обратиться в Территориальный военный комиссариат и Службу призыва и предоставить следующий пакет документов: