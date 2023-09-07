Как получить военный билет в Украине, если не служил в армии: инструкция
В Украине все военнообязанные мужчины должны иметь военный билет, так как мобилизация в стране продолжается. Такой билет в военное время может заменить ряд документов. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Как получить военный билет, если вы не проходили военную службу - читайте в материале ниже.
Когда выдают военный билет
По закону военный билет выдают районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки в случае:
- призыва или принятия на военную службу
- зачисления в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования
- принятия на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях
- прекращение альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения
- снятия с военного учета по состоянию здоровья
- лишение воинского звания офицерского состава
Украинцам могут повторно выдать военный билет. Это возможно в случае:
- непригодности билета для дальнейшего пользования, его уничтожение во время стихийного бедствия, потери или кражи
- смены фамилии, имени и отчества владельца документа
В некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.
Такой документ может быть предоставлен следующим категориям граждан:
- Тем, кто включен в военный учет в качестве военнообязанных и имеет первичные воинские звания офицерского состава запаса (до получения личных дел)
- Тем, кто потерял военный билет (до его восстановления);
- Тем, кто не служил в армии (учебное собрание) и не имеет военно-учетной специальности
- Тем, кто признан непригодным для военной службы в мирное время и ограниченно годным для военной службы в военное время по состоянию здоровья
- Тем, кто освобожден из мест лишения свободы
Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение выдается также и военнообязанным женщинам.
Как получить военный билет
Лица, которым уже исполнилось 27 лет, но они не служили в армии, также имеют возможность получить военный билет. Для этого им необходимо обратиться в Территориальный военный комиссариат и Службу призыва и предоставить следующий пакет документов:
- Заявление
- Копию паспорта и идентификационного кода
- Копию документа об образовании (при наличии)
- Копию свидетельства о браке (при наличии)
- Копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии)
- Приписное свидетельство
- Медицинскую карту
- Три фотографии размером 3×4
Кстати, в Украине военнообязанные будут получать повестки повторно.
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