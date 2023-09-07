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Как получить военный билет в Украине, если не служил в армии: инструкция

Четверг 07 сентября 2023 12:35
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Как получить военный билет в Украине, если не служил в армии: инструкция Фото: Как получить военный билет (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине все военнообязанные мужчины должны иметь военный билет, так как мобилизация в стране продолжается. Такой билет в военное время может заменить ряд документов. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Как получить военный билет, если вы не проходили военную службу - читайте в материале ниже.

Когда выдают военный билет

По закону военный билет выдают районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки в случае:

  • призыва или принятия на военную службу
  • зачисления в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования
  • принятия на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях
  • прекращение альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения
  • снятия с военного учета по состоянию здоровья
  • лишение воинского звания офицерского состава

Украинцам могут повторно выдать военный билет. Это возможно в случае:

  • непригодности билета для дальнейшего пользования, его уничтожение во время стихийного бедствия, потери или кражи
  • смены фамилии, имени и отчества владельца документа

В некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.

Такой документ может быть предоставлен следующим категориям граждан:

  • Тем, кто включен в военный учет в качестве военнообязанных и имеет первичные воинские звания офицерского состава запаса (до получения личных дел)
  • Тем, кто потерял военный билет (до его восстановления);
  • Тем, кто не служил в армии (учебное собрание) и не имеет военно-учетной специальности
  • Тем, кто признан непригодным для военной службы в мирное время и ограниченно годным для военной службы в военное время по состоянию здоровья
  • Тем, кто освобожден из мест лишения свободы

Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение выдается также и военнообязанным женщинам.

Как получить военный билет

Лица, которым уже исполнилось 27 лет, но они не служили в армии, также имеют возможность получить военный билет. Для этого им необходимо обратиться в Территориальный военный комиссариат и Службу призыва и предоставить следующий пакет документов:

  • Заявление
  • Копию паспорта и идентификационного кода
  • Копию документа об образовании (при наличии)
  • Копию свидетельства о браке (при наличии)
  • Копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии)
  • Приписное свидетельство
  • Медицинскую карту
  • Три фотографии размером 3×4

Кстати, в Украине военнообязанные будут получать повестки повторно.

А еще рассказывали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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Мобилизация в Украине военный билет