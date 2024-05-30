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Як отримати великий врожай базиліку на городі та підвіконні. Головний секрет (відео)

Фото: Як виростити гарний базилік (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Базилік можна вирощувати не тільки на городі, а й на підвіконні у горщику. Головне знати головні правила про цю зелень.

Як виростити гарний базилік, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео в Instagram блогерки Дарини Дорошкевич.

Як виростити базилік

В сезон ви можете придбати розсаду базиліку в магазині. Там продаються пряні трави в горщиках.

Експертка розказала, якщо ви висаджуєте базилік на город, розділіть кореневу систему та висадіть в теплому сонячному місці.

Якщо ж йдеться про вирощування на підвіконні - то висадіть зелень у горщик мінімум 5 літрів.

Головне при вирощуванні базиліку - це регулярна обрізка. Треба обрізати верхні листочки, як це показано на відео.

"Є стебло, є листок. Між ними росте пасинок. От нам потрібно обрізати верхівку базиліку, щоб далі розвивалось не основне стебло, а ось ці пасинки. Коли пасинки виростуть, ви знову обріжете верхівки і залишите бокові пасинки. І так все літо", - розказала Дорошкевич.

Таким чином з однієї рослини ви матимете цілий величезний кущ. Звісно, в грунті кущ буде більшим, але навіть на підвіконні результат буде гарним.

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