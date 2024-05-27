Забудете про це раз і назавжди: 3 способи швидко позбутися кульбаб без хімії

Майже усі знають, що кульбаба - це не мила квітка з картинки, а підступний бурʼян, який може дуже швидко захопити територію. Варто знати про способи, які допоможуть вивести рослину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чому кульбаба така проблемна

Основна причина полягає в її надзвичайно потужній системі коренів. Рослина має довгі та сильні корені, які проникають глибоко в ґрунт. Це робить її дуже стійкою до видалення традиційними методами, такими як викопування чи викорчовування.

Крім того, вона, як Фенікс здатна відродитися навіть після зрізання. Коли на ділянці з'явиться, хоча один кульбабчик, то за тиждень він дасть шалене потомство, яке тягнутиме всі поживні речовини з ґрунту.

Видаліть їх вручну

Ви можете висмикнути бур’яни кульбаби, щоб позбутися їх. Однак, садівник Мей зазначає, що це не позбавить газон назавжди від кульбаб, оскільки насіння завжди можуть створити нові бур’яни.

До того ж насіння може легко роздуватися вітром, що робить їх дуже плідними.

Якщо ви вирішили видалити їх вручну, вам потрібно зробити це належним чином. Зокрема, у рослини є великий стрижневий корінь, який зберігає їжу для рослини і якщо не видалити його повністю, то кульбаба знову виросте.

Садівник також радить придбати інструмент для видалення кульбаби, який має довгий металевий стрижень із роздвоєним кінцем, що дозволяє глибоко зариватися в ґрунт і висмикувати бур’ян з усім коренем.

Розпиліть білий оцет

Такий спосіб "спалить" листя кульбаби, після багаторазових застосувань рослина втратить їжу, збережену в її стрижневому корені і зрештою загине.

Варто пам'ятати, що оцет також спалить здорову траву, тому переконайтеся, що ви обприскуєте лише бур’ян.

Природні методи можуть вимагати більше часу, ніж хімічний гербіцид, щоб отримати результати.

Посипте кукурудзяним глютеном

Кукурудзяна клейковина є варіантом для боротьби з кульбабами.

Спочатку очистіть свій газон від кульбаб, а потім рівномірно розподіліть кукурудзяну клейковину. Після цього полийте траву, щоб активувати продукт.

Придбайте кукурудзяну клейковину, яка спеціально продається як гербіцид. "Кукурудзяне борошно" та "корм з кукурудзяної клейковини" - це не те саме. Тому варто бути обачними.